El PSPV de Castelló acusa a Carrasco i Selma de deixar abandonades a les gaiates per retardar les subvencions

L'Ajuntament de Castelló ha retardat fins divendres l'aprovació dels convenis previstos per a repartir entre les 19 comissions gaiateres de la ciutat els 14.000 euros de subvenció que reben tots els anys, segon la regidora socialista Pilar Escuder. La membre del grup municipal del PSOE ha lamentat la “pèssima gestió de la regidora de Begoña Carrasco, la senyora Noelia Selma, que ha deixat totalment abandonades a les gaiates per a tirar avant els seus monuments perquè, a tot just 20 dies de començar la Magdalena, encara estan per signar els convenis”.

Aquesta falta d'acció de la regidoria de Festes s'uneix, segons el parer d'Escuder, a la “nul·la capacitat reivindicativa de l'alcaldessa enfront del seu cap Carlos Mazón, perquè les gaiates portaven mesos pendents de rebre els premis destinats per la Generalitat a la promoció de l'ús del valencià de 2024, diners de l'any passat que va arribar fa a penes uns dies”.

Pilar Escuder recorda a més el rebuig del PP durant els dos últims anys a augmentar els diners de les subvencions que es donen a cadascuna de les 19 gaiates. “Des del Partit Socialista presentem esmenes, de cara als pressupostos de 2024 i 2025, per a incrementar eixos 14.000 euros que rep anualment cada comissió gaiatera, però el Partit Popular les ha rebutjades en les dues ocasions”, ha lamentat la regidora socialista.