Sales (PP) respon a Compromís per la llengua : “No existeix cap veto. Compromís no pot fer trampes, les regles són les mateixes per a tots"

El regidor portaveu de l'equip de govern, Vicent Sales, ha respost a les crítiques del grup de Compromís respecte a un suposat veto al debat sobre la consulta sobre la llengua base en els centres educatius, plantejada per la Generalitat Valenciana.

Sales ha afirmat que “no existeix cap veto, l'única cosa hi ha és una adequació al propi reglament del Ple que han de respectar tots els grups polítics que formen part d'ell. El que no pot fer Compromís són paranys, perquè les regles són les mateixes per a tots”.

L'edil ha recordat que “Compromís sabia des del principi, perquè tenia una diligència per part de la Secretaria General del Ple, que la iniciativa plenària que volia portar avant no era competència municipal i que, per tant, li corresponia o bé una declaració institucional o bé un prec en el Ple, però que en cap cas podia presentar una moció com ha intentat. Se'ls va oferir la possibilitat de presentar una Declaració Institucional, un prec i una pregunta, però prefereixen confondre a la ciutadania parlant de vetos inexistents”.

“Ací ningú està intentant robar el debat, sinó que les regles són les mateixes per a tots i cal complir eixes regles del Ple, siga qui siga el partit polític”, ha recordat.