El pleno de Castelló aprueba los estatutos de Fiestas y su apoyo al 8M que veta Vox

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado, con los votos a favor del PP, Vox y Compromís, y la abstención del PSOE, los nuevos estatutos de Fiestas. Ahoa, el documento estará expuesto al público para la aportación de alegaciones antes de ser ratificado de forma definitiva.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha explicado en su intervención en primer lugar que “venimos hoy a cumplir con la palabra por parte de la alcaldesa Begoña Carrasco; a proponer al pleno una reforma de los Estatutos por lo que se rige el Patronato Municipal de Fiestas. A devolver la democracia a las fiestas y la voz y el voto a los festeros”, al mismo tiempo que ha apuntado que “el 80% de lo aprobado hoy son los estatutos que estaban ya vigentes”. Selma ha recordado que la reforma en 2022 realizada por el anterior equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís “vino a cargarse definitivamente un modo de gestión y, sobre todo, una forma de participación que venía aplicándose desde 1988, a la que siguieron décadas de continuos éxitos en la organización de las fiestas, apartando las fiestas del debate político diario” y ha afeado a la oposición que se mantuvieran las fórmulas de participación de los festeros “hasta que ustedes acabaron con ello y regresamos donde estábamos en 1987: con un concejal de fiestas plenipotenciario, con un equipo que le apoya y el ‘món de la festa’ sin derecho a hablar, sin voz ni voto. Literalmente”.

Noelia Selma, concejala de Fiestas de Castelló, este jueves en el pleno. / MEDITERRÁNEO

"Nosotros cumplimos con nuestra palabra y devolvemos la democracia a las fiestas. Devolvemos la voz y el voto a los festeros”, ha dicho.

Tras la aprobación por parte del pleno del Ayuntamiento, y cumpliendo con los plazos administrativos legales, los siguientes pasos a dar serían la convocatoria de una Asamblea de Fiestas, posiblemente en el próximo mes de junio. De esta manera, la Asamblea se regirá ya por los nuevos Estatutos y de ella saldría una nueva Junta de Fiestas, elegida democráticamente por sus miembros y que estaría en disposición para empezar a trabajar, sin interferencias, en el nuevo ciclo festivo de las fiestas fundacionales de Castellón”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha destacado la importancia de que la Junta de Fiestas sea elegida democráticamente antes de julio y ha considerado que se trata de unos buenos estatutos que, en esencia, recuperan una Junta de Fiestas autónoma, elegida por el món de la festa.

La concejala de Vox y vicepresidenta del Patronato Municipal de Fiestas, Arantxa Miralles, ha tildado de oportundiad histórica la aprobación de estos estatutos que tienen como objetivo devolver la "autonomía a la fiesta que no ha tenido en los últimos años".

Arantxa Miralles, concejala de Vox, en el pleno. / MEDITERRÁNEO

En sentido contrario se ha pronunciado la concejala del PSOE, Pilar Escuder, quien ha dicho que en estos estatutos "nada ha cambiado, o muy poco, excepto lo relacionado con la elección de la Junta de Fiestas, cuya autonomía no varía".

La alcaldesa Carrasco, por su parte, ha felicitado a los festeros (ha habido representantes de la actual Junta de Fiestas en la sala, así como el que fuera presidente del ente y actual miembro del consell rector, Raúl Pascual). "Hoy los fesreros recuperan su autonomía", ha dicho la primera edila de Castelló.

Carasco, en el pleno de este jueves. / MEDITERRÁNEO

Moción en apoyo al 8M

El pleno municipal también ha dado luz verde a la moción en defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres trabajadoras en el 8 de marzo que han presentado el PSOE, el PP y Compromís y que ha contado con sus votos favorables y en contra de Vox.

El texto que “el 8 de marzo se ha convertido en un dia reconocido para exigir la protección y respeto de los derechos de las mujeres y generar conciencia sobre la importancia de la equidad”.

Además, insiste en la importancia de “la participación en la vida pública y la independencia económica como elementos clave para la emancipación de las mujeres”, apostando por la medidas que acaben con la discriminación salarial.

Entre los acuerdos que recoge esta moción está la puesta en marcha de “La Casa de les Dones”, que sirva como lugar de encuentro de las asociaciones de mujeres de la ciudad o “el compromiso de elaborar políticas de Igualdad de carácter transversal”, así como “incluir cláusulas sociales con perspectiva de género en las contrataciones públicas o garantizar a trabajadores y trabajadoras municipales formación en Igualdad actualizada”.

Grupos municipales del PSOE y Compromís, este jueves en el pleno. / MEDITERRÁNEO

La concejala de Compromís Vera Bou ha afirmado que la igualdad "es innogociable y las feministas estaremos pendientes de no ir atrás en nuestros derechos". La edila socialista Nónica Barabás ha especificado que sin feminismo no hay democracia y ha invitado a la alcaldesa a ponerse delante de la pancarta "en defensa de los derechos de la mujer porque sigue blanqueando a Box". Por su parte, la concejala del PP Clara Adsuara ha explicado su voto a favor de la moción recordando el trabajo que realiza el gobierno local en pro de la igualdad y en el IV Plan de Igualdad. "Nos sumamos al 8M para reivindicar los logros en materia de igualdad en todos los sectores de Castelló", ha remarcado.

La concejala de Vox, Arantxa Miralles, ha justificado su "no" a la moción y ha dicho que se trata de un discurso "sesgado basado en la ideología de género". "Desde Vox exigimos medidas reales para proteger a las mujeres, por lo que no respaldamos este texto y no defenderemos a las mujeres con discursos vacíoas y sin medidas reales".

También ha salido en el pleno la coincidencia del acto de presentación de los pregoneros, el 8 de marzo a las 12.00 horas en la plaza Mayor, con la manifestación del 8M.

Dinamización comercial

El pleno de esta mañana, en su despacho extraordinario, también ha aprobado la enmienda a la totalidad a una moción presentada por Compromís para la dinamización y el impulso del comercio local de Castellón, aportada por parte de los grupos del Partido Popular y Vox.

En esta enmienda se destaca que “el comercio es un pilar fundamental en la economía y la vida de nuestra ciudad” y que “desde el inicio de legislatura, el gobierno municipal, a través de la concejalía de Comercio y Consumo, ha implementando diversas iniciativas para favorecer y revitalizar este sector, atendiendo siempre a las demandas y necesidades de los comerciantes locales”.

Así, la iniciativa recuerda acciones como las campañas de bonos comerciales y tickets de aparcamiento gratuitos; la inversión en modernización de los mercados municipales como el de San Antonio o el proyecto para la remodelación del Mercado Central; las compensaciones por las calles en obras de la Zona de Bajas Emisiones o el apoyo a asociaciones comerciales, que por primera vez ha llegado al Grao de Castellón.

Entre los acuerdos de la iniciativa están “continuar fomentando la colaboración activa con las asociaciones de comerciantes” y “mantener un diálogo abierto y constructivo con todos los grupos políticos y agentes sociales, con el objetivo de consensuar estrategias y medidas que beneficien al comercio de proximidad y, por ende, a la economía y bienestar de Castellón”.

Acuerdos plenarios sobre personas celíacas y el Día Mundial de las Enfermedades Raras

Finalmente, también han sido aprobadas hoy las declaraciones institucionales promovida por el grupo municipal de Vox para promover la mejora de la calidad de vida de las personas celiacas en Castellón y la declaración institucional institucional por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, a propuesta del grupo del PSOE.

Reprobación a Vidal

Finalmente, el PSOE pedía la reprobación del concejal de Vox Alberto Vidal por sus declaraciones del mes de enero equiparando el aborto con el Holocausto y no ha salido adelante ya que la ha frenado el Pp y el propio partido de Abascal.

Sin embargo, el portavoz de gobierno local, Vicent Sales, ha sonrojado a Vidal afirmadno que al PP "no nos gustan muchas cosas de las que dice Vidal, de hecho, últimamente, nos gustan pocas pero defendemos el derecho a que diga lo que piensa". Se ha preguntado qué pretende el concejal Vidal "con todo esto porque es la segunda vez que salgo a defenderle en el pleno ya que al final, todos atacan al gobierno local". Le ha pedido a Vidal que reflexione y que respete a su socio mayoritario, que es el PP. Ha acusado al PSOE ha tener "un problema serio con la libertad de expresión". "Su posición no acaba de contribuir a nuestras mayoría social", le ha comentado al de Abascal. Vidal también le ha dicho a Vidal que no hace "ataques al gobierno pero a nivel político somos dos partidos y es bueno sacar las diferencias a la palestra".

Por su parte, Vidal se ha ratificado en sus declaraciones sobre el aborto y el Holocausto. "No hay error en mis palabras", ha dicho, tras afirmar que las "víctimas de este acto machista son las mujeres y los culpables son las clínicas que propician el aborto y los partidos que lo apoyan". "Frente al odio al ser humano está nuestro amor por la vida piorque la vida merece abrise paso y no tenemos derecho a arrebatársela a nadie por pequeño que sea", ha continuado. "Cuando hay fecundación hay otro cuerpo único e individual", ha proseguido.

El PSOE ha pedido la reprobación de Vidal (imagen). / MEDITERRÁNEO

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha tildado de "desfachatez y sarta de barbaridades" las afirmaciones de Vidal en el pleno de enero con su mensaje "de odio, xenófobo, machista que llama asesinas a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y que están avaladas por la ley". Lo ha llamado "macho alfa" y ha remarcado que las mujeres "tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo".

Por su parte, desde Compromís han explicado que ya han sido "muchas las veces que Vidal ha dejado en evidencia a Castelló y el PP no hace nada al respecto".