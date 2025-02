Premi per al col.lectiu que més recicle a les festes de la Magdalena de Castelló

L'Ajuntament de Castelló i Ecovidrio, en col•laboració amb la Generalitat Valenciana, posen en marxa la campanya “Festegem amb la sostenibilitat. Temperament reciclador”. Una iniciativa que pretén fomentar el reciclatge d'envasos de vidre durant les festes de la Magdalena 2025 i premiar a les gaiates, colles i col•lectius més compromesos amb la correcta gestió dels residus.

La regidoria de Serveis Urbans, en col•laboració amb la regidoria de Festes, se suma un any més a la campanya per a fomentar el reciclatge especialment durant la setmana de la Magdalena.

En aquest sentit, el regidor de Serveis Urbans, Sergio Toledo, ha destacat que “volem implicar tant les 19 Gaiates, com a les colles, col•lectius i ens vinculats perquè participen activament en aquesta campanya. I que demostren que gaudir de les festes de la Magdalena i reciclar són conceptes que van de bracet. Demanem la col•laboració de tots per a augmentar les xifres de reciclatge, premiant aquesta bona pràctica que permet que tinguem una ciutat més neta i sostenible”.

L'edil ha recordat que l'objectiu de la campanya és reduir l'impacte ambiental dels residus generats durant les festes i conscienciar a la ciutadania sobre la importància del reciclatge, en aquest cas, de vidre, encara que és important reciclar tot tipus de materials.

Des de hui i fins al 21 de març, les gaiates, colles, col•lectius i ens vinculats poden inscriure's en la campanya a través de la web oficial https://festegemvidre.com/, on seleccionaran l'iglú verd en el qual depositaran els envasos de vidre durant les celebracions. Més tard, aquest serà identificat amb la seua imatge i nom per a facilitar la recollida. L'operativa de recollida se sustentarà en els iglús verds existents en la via pública.

El repte consisteix a incentivar a les *gaiatas i *collas a reciclar almenys 250 kg d'envasos de vidre en el seu contenidor assignat per a entrar en el sorteig i poder guanyar 3.000 euros. La campanya, que començarà el 22 de març i s'allargarà fins al 2 d'abril, tres dies després que finalitzen les festes, impulsarà amb aquesta competició de reciclatge la sostenibilitat en unes dates de molt de consum i generació de residus.

Al llarg del mes de març, un equip d'educació ambiental visitarà a les gaiates i colles inscrites en el concurs i donarà a conéixer el valor del vidre reciclat, motivant als participants a depositar els residus en el seu contenidor corresponent. Aquesta iniciativa es planteja com un repte col•laboratiu de recollida de residus de vidre dirigit als col•lectius festers però cerca estendre's a tota la ciutadania, convidant a la implicació i col•laboració de familiars, amistats i veïnat en general. En aquest sentit, l'equip transmetrà també més estratègies per a donar a conéixer aquestes dinàmiques i promoure la col•laboració de tota la població castellonenca.

Bases del concurs i més informació

El termini d'inscripció romandrà obert fins al 21 de març de 2025 a les 12.00 hores La recollida de vidre en els iglús seleccionats es durà a terme del 22 de març al 2 d'abril a través de les empreses recuperadores de vidre de la ciutat.

Aquelles colles o gaiates que superen l'objectiu de 250 kg d'envasos de vidre arreplegats entraran en el sorteig. La colla o gaiata guanyadora del concurs es donarà a conéixer en el termini d'un mes i mig una vegada finalitzades les festes de la Magdalena de 2025. Més informació sobre el concurs, les bases completes i els terminis pot consultar-se en www.festegemvidre.com.