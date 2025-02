Compromís insta el Patronat d'Esports a agilitzar les ajudes als clubs esportius de Castelló

Compromís per Castelló ha exigit al Patronat d'Esports que publique de manera immediata les ajudes destinades als clubs esportius de la ciutat i que avance una part dels diners per garantir el seu funcionament durant la temporada. El portaveu de la formació valencianista a l’Ajuntament, Ignasi Garcia, ha denunciat que en l'exercici de 2024 el govern de Begoña Carrasco no va ingressar aquestes subvencions fins al mes de novembre, fet que va suposar un greu problema per als clubs de base que fomenten l’esport a Castelló.

"L'any passat, la presidenta del Patronat d'Esports, Maica Hurtado, va retardar les ajudes fins a finals d'any, sense tindre en compte que les temporades esportives no coincideixen amb l'any fiscal i pressupostari. Aquesta demora va posar en dificultats econòmiques molts clubs que treballen per promoure l'esport base a la nostra ciutat", ha criticat Garcia.

Un altre model de subvencions

Des de Compromís recorden que, quan gestionaven el Patronat d’Esports, es realitzava el pagament en dos fases: una primera part en el primer quadrimestre de l'any per facilitar l'inici de la temporada i una segona en setembre per liquidar el 100% de la subvenció. "Aquest model permetia als clubs acabar la temporada amb comoditat i iniciar la nova sense incerteses econòmiques. Ara, amb el PP, les ajudes arriben tard i de colp, generant problemes de planificació i gestió per als clubs", ha explicat Garcia.

Consens perdut

Per tot això, Compromís reclama al govern municipal que aplique un sistema similar al que es va establir en anteriors mandats, amb pagaments fraccionats i a temps. A més, Garcia ha destacat la importància de recuperar el consens en la gestió de les subvencions esportives: "Els clubs esportius fan un treball social essencial per a la nostra ciutat. Quan governàvem, vam impulsar unes bases conjuntes i equitatives per a tots els clubs, que van comptar amb un ampli consens. Ara aquest consens s'està perdent, i el Patronat d'Esports ha de rectificar."