El PSPV insta a atendre les deficiències del col·legi Gregal de Castelló

"Silenci, menystinc i abandó". Aquesta és la sensació que tenen les famílies del col·legi Gregal de Castelló, “que porten quatre mesos esperant que la regidora d'Educació, María España, es digne a contestar els correus electrònics que li han anat enviant per a sol·licitar-li que esmene diverses deficiències del centre escolar”.

José Segura, regidor del Grup Municipal Socialista, ha traslladat aquestes queixes al ple municipal, on li ha enlletgit a l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, i a la seua edil delegada “que ni tan sols siguen capaces de posar-se en contacte amb les famílies del Gregal, malgrat que disposen de trucades telefòniques i missatges des del mes d'octubre passat per a reclamar treballs de manteniment en el centre, que és responsabilitat de l'ajuntament”.

Sense resposta

Segura, en l'apartat de precs i preguntes, ha recordat que, després d'una primera anomenada telefònica, “el 24 d'octubre de 2024 es va manar un correu electrònic especificant les deficiències del col·legi al costat de diverses fotografies”. Després de deixar passar un temps prudencial, i al no rebre cap contestació de la Regidoria d'Educació, el 4 de desembre del 2024 es va remetre un recordatori pel mateix mecanisme.

El 24 de gener del 2025, després de telefonar a María España, i sense rebre de nou contestació alguna altra vegada, “es va tornar a manar un correu electrònic i, a data 27 de febrer, encara no s'ha contestat res”. Amb tot aquest context, “el que veiem de manera clara és una absoluta falta d'interés de la regidora, a qui no es reclama que s'esmenen immediatament les deficiències perquè són conscients que tot té un tràmit, però sí almenys que no falte el respecte a les famílies, a les quals ignora”.

Una resposta a les famílies

Des del Grup Municipal Socialista, després d'aquest relat dels fets, ha exigit tant a María España com a Begoña Carrasco que “donen una resposta a les famílies del col·legi Gregal, a més d'informar-los de manera clara si se solucionaran aquestes deficiències, de les quals tenen totes les dades”.

Les reclamacions de les famílies del Gregal són vàries. D'una banda, asseguren que el pati de 3, 4 i 5 anys està ple de desnivells, sòls clivellats, suro deteriorat, bancs de formigó innecessaris i arquetes afonades, amb el perill que suposa per als xiquets i xiquetes. A això s'uneix el pati de l'aula de 2 anys, amb una textura rugosa que pot ser un problema davant una caiguda.

A més, hi ha dos arbres amb una zona àmplia de terra “a la qual acudeixen gats que deixen ací els seus excrements, amb el risc que comporta per a la salut per als xiquets i xiquetes de 2 anys que juguen per la zona”.