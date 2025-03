Compromís denuncia la mala gestió de les ajudes per a la Cultura a Castelló

Compromís va denunciar ahir la manca d’execució pressupostària per part del Partit Popular en matèria cultural, fet que ha deixat a la ciutat de Castelló sense ajudes per a projectes essencials com el foment de la lectura, la dotació de fons bibliogràfics i l’adequació de museus. Aixina, el regidor valencianista Pau Sancho va criticar la inacció del conseller Rovira en l’execució de les partides destinades a la cultura a Castelló: «La decisió del conseller Rovira a l’hora de no executar les partides de foment de la lectura, de dotació de fons bibliogràfics i de millora d’espais a Castelló ha fet que la ciutadania no tinguem ni nous materials en les biblioteques per part de la Generalitat ni adequació de les mateixes instal·lacions».

Sancho també va assenyalar la falta de resposta de l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, davant aquesta situació: «Però una vegada més, la senyora Carrasco mira cap a un altre costat i calla, demostrant que primer és del PP i després de Castelló». Segons les dades de l’execució pressupostària de l’Ajuntament per a 2024, les partides destinades a foment de la lectura han quedat pendents d’executar.