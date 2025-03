Preparada la ‘capelleta’ per a les Tres Caigudes a Castelló

Castelló viu el compte arrere per a celebrar les seues festes fundacionals, enguany amb la particularitat que la capella de les Tres Caigudes estrena el seu nou emplaçament, dotant de major protagonisme un dels actes més destacats de les festes de la Magdalena. Les obres de la Zona de Baixes Emissions al carrer Sant Roc han permés eixamplar tot eixe tram fins a la Plaça Forn del Pla, per la qual cosa és molt positiu aprofitar eixos treballs d’adequació, per a donar més rellevància a la capella situant-la en el centre del parc.

A més a més, aquesta setmana es col·locaran els elements de senyalística en aquesta zona, de manera que aquest punt en concret, on hi ha un accés per als vianants passarà a denominar-se Carreró de les Tres Caigudes. Aixina, està ja tot llest perquè en la primera jornada de les festes, una vegada finalitza la Romeria, els castellonencs que participen en aquest acte disposen d’un lloc més concorde a la solemnitat i rellevància que mereix, amb major amplitud i en una plaça condicionada i renaturalitzada.