Compromís alerta que el PP deixa fora de les bonificacions de la taxa de fem als inquilins en Castelló

El portaveu del grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, ha criticat la política fiscal del Partit Popular, que beneficia els constructors amb rebaixes d'impostos mentre castiga els inquilins amb una pujada de la taxa de fem i els impedeix accedir a bonificacions per reciclatge.

"Mentre el Partit Popular porta dos anys baixant els impostos als constructors i ja els ha promès que ho farà una tercera vegada el 2026, tota la gent que és inquilina d'un pis de lloguer veu com el PP li duplica la taxa de fem. A més, se'ls nega la possibilitat d'accedir a les bonificacions per reciclatge, demostrant quina és la prioritat per al Partit Popular", ha afirmat Garcia.

El portaveu de Compromís ha recordat que l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) ha estat reduït pel PP durant dos anys consecutius, i que el gener passat l'equip de govern ja va prometre una nova rebaixa per al 2026 en una reunió amb empresaris del sector. "El PP diu que abaixar l'ICIO farà que hi haja més obres i que la ciutat recaptarà més, però no és cert. Si hi ha més obres és perquè tenim un Pla General urbanístic aprovat, i baixar aquest impost en un moment en què moltes empreses volen instal·lar-se a Castelló és un error. Aquests recursos podrien beneficiar tota la ciutat, però el PP els deixa en unes poques mans", ha remarcat Garcia.

En canvi, la realitat per a la majoria de ciutadans és ben diferent. La Coordinadora d’Associacions de Veïns de Castelló, COASVECA, i el mateix grup de Compromís han denunciat que el govern municipal ha duplicat la taxa de fem i ha exclòs les persones que viuen de lloguer de les bonificacions per reciclatge. "A Castelló, el preu del lloguer ha pujat més d'un 10% durant dos anys consecutius, situant la ciutat al capdavant dels increments en habitatge. I mentre el PP no fa res per aturar-ho, duplica la taxa de fem als inquilins i els nega la possibilitat d'obtenir una bonificació per reciclar. Això és una política injusta que carrega tot el pes sobre les famílies i les persones treballadores", ha denunciat el portaveu de Compromís.

Compromís ha recordat que ja van demanar al PP que es reunira amb les entitats i associacions que han presentat al·legacions a les ordenances fiscals, però el govern municipal segueix sense donar resposta. "Dijous passat, una veïna de Castelló va utilitzar el torn obert de paraula per preguntar com els inquilins podien accedir a les bonificacions per reciclatge i el PP li va respondre amb un simple 'estamos trabajando en ello'. Quin contrast amb les rebaixes garantides per als constructors al 2026", ha criticat Garcia. És per això que Compromís exigeix al govern municipal que reconsidere la seua política fiscal i done prioritat a les necessitats de la ciutadania en lloc de continuar beneficiant uns pocs sectors privilegiats.