Ningú opte als food trucks ni per la ‘cervesa artesana’ per a les festes de Castelló

Dos dels mesons i espais gastronòmics que l’Ajuntament de Castelló ha tret a licitació amb motiu de les festes de la Magdalena estan en l’aire. Cap empresa ha optat ni als food trucks, que s’instal·larien en la plaça els Columbrets, ni a la fira de la Cervesa Artesana que estaria prevista al carrer Juan Pablo II, darrere de Carrefour.

Després de l’obertura de pliques, aquests dos recintes no han comptat amb oferta per part de les empreses, cosa que significa que, avui dia, cap dels dos espais obriria durant les festes fundacionals. Quant a l’espai de la cervesa artesana, seria ja el quart any que no se celebra i es podria repetir la situació. Quant als food trucks, seria la primera vegada que no tindria lloc des que es van inaugurar els primers, en la plaça Pont i Gol.

No obstant això, el consistori tindria una basa legal que consistiria en l’adjudicació directa d’aquests recintes i no es descarta, segons ha pogut saber aquest diari, que al final els castellonencs sí que poguessin gaudir d’aquestes furgonetes gastronòmiques durant la setmana de les celebracions fundacionals que tindran lloc a a Castelló este mes.

Mesó de la Tapa i la Cervesa

A més, el Mesó de la Tapa i la Cervesa, patrocinat pel periòdic Mediterráneo i Cervesa L’Àguila, obrirà de nou les seves portes en el plaça d’Espanya del 22 al 30 de març. També han resultat adjudicats el Mesó del Vi, la fira taurina i el mercat artesà (fira alternativa).

Obres després de Magdalena

En un altre ordre d’assumptes, l’edil de Mobilitat, Cristian Ramírez, es va reunir ahir amb veïns, comerciants i hostalers del carrer Asensi per a comunicar-los que les obres de la zona de baixes emissions començaran després de les festes de la Magdalena.

Aquesta decisió obeix al fet que el consistori no vol que hi ha obres urbanístiques en el centre de la ciutat durant la setmana gran amb la finalitat de facilitar el pas i la mobilitat tant als castellonencs com als visitants.

Durant la trobada, el regidor Ramírez els va explicar la ubicació de parterres i les necessitats de mobiliari urbà i els va comentar les ajudes que estan a la seva disposició dels hostalers per a compensar les possibles molèsties que les obres en aquest vial.

