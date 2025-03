El PSPV de Castelló vol que Ramírez demane a Fiscalia l'informe policial que va confirmar 105 multes sense pagar en zona blava

La portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Castelló, Patricia Puerta, ha reclamat al regidor de Mobilitat, Cristian Ramírez, “que sol·licite còpia de l'informe policial que ratifica que el seu vehicle va acumular 170 multes per aparcar de manera irregular en la zona blava de la capital de la Plana i que, una vegada dispose d'ell, ho faça públic en el ple de l'ajuntament”.

Puerta destaca que “estem davant un dels majors escàndols que ha esguitat al govern de Begoña Carrasco en menys de dos anys de gestió, i ja hem vist que l'alcaldessa del PP només té com a objectiu defensar al regidor campió de les multes i faltar-li el respecte a la ciutadania que sí que paga com toca les seues sancions”.

Tal com va exposar el Partit Socialista el passat 19 de desembre, la Fiscalia Provincial de Castelló disposa d'un informe de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de la Policia Nacional que, entre altres aspectes, ha constatat que ‘el vehicle utilitzat per Cristian Ramírez ha sigut sancionat en un total de 170 ocasions per estacionar indeguda o incorrectament en un aparcament habilitat per les O.R.A. a la ciutat de Castelló’.

Informe

Segons el citat informe, de les 170 sancions imposades al regidor de Begoña Carrasco, 34 es van pagar en les màquines de la zona blava ‘i d'altres formes de les quals no consta registre’, per la qual cosa l'empresa responsable de l'O.R.A. va remetre a l'Oficina de Recaptació de l'Ajuntament de Castelló un total de 136 multes impagades.

D'eixes 136 multes, segons la Policia Judicial, 105 van haver de ser arxivades ‘per prescripció’ al no poder notificar-se a l'infractor en el termini legal, al·ludint en aquest sentit que, a l'ésser un cotxe en lloguer, l'usuari era Cristian Ramírez, però el propietari era un banc. Les sancions que sí que es van abonar, 31, van ser saldades, algunes pel regidor del PP i altres pel banc, encara que es desconeix en quina mesura.

Patricia Puerta, portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Des del grup municipal socialista es va sol·licitar a la Fiscalia Provincial, en data 7 de gener de 2025, accés al citat informe, però la seua resposta va ser denegar-ho ja que, per Llei, l'accés només es permet en general a les denominades ‘persones sospitoses’, explica Puerta.

Amb aquest context, des del grup municipal socialista, en el ple del passat dijous 27 de febrer, es va realitzar “un prec que suposem que no tindrà cap problema a assumir el senyor Ramírez, que tant parla de transparència”. I la petició és que “siga ell el que sol·licite còpia de l'informe policial i que el done a conéixer a tota la ciutadania”.

En el cas que Ramírez es negue “esperem que siga la seua protectora, Begoña Carrasco, la que faça el pas i li reclame al seu edil que el demane i el mostre, sobretot perquè estem parlant de 105 multes que va rebre Cristian Ramírez que mai es van arribar a abonar, amb el que suposa això de perjudici econòmic per a les arques municipals”.

En qualsevol cas, la portaveu socialista, amb tot el que es coneix ja d'aquest cas, considera que a Begoña Carrasco “només li queda un camí: destituir de manera immediata al seu regidor, per mentir, per enganyar els i les castellonenques, per saltar-se les normes i pel mal econòmic al consistori, i si no ho fa serà sempre còmplice d'aquests fets”.