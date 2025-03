Les set bandes internacionals que participaran en les festes de la Magdalena de Castelló en 2025

Castelló consolida la internacionalització de les Festes de la Magdalena, amb la participació de set agrupacions musicals, en la trenta-quatrena edició del Festival Internacional de Música de Festa, la qual cosa suposa un desplegament de més de 300 participants.

La regidora de Festes a l'Ajuntament de Castelló, Noelia Selma, acompanyada de Jesús Medrano i Quique Masó, coordinadors del Festival, ha presentat els detalls de la cita musical que comptarà amb 4 agrupacions d'Amèrica i 3 europees. Concretament es tracta de les agrupacions vingudes de; els EUA, Mèxic, Puerto Rico, Colòmbia, Àustria, Polònia i el Regne Unit.

Selma ha agraït el treball i dedicació desinteressada dels organitzadors d'aquest esdeveniment i ha destacat que en aquesta edició, hi ha més presència d'agrupacions vingudes de fora d'Europa. “Cal tindre en compte que es treballa amb molta antelació per a contactar amb les administracions i els organismes d'aquests països i realitzar tota les gestions amb el temps suficient, comptant amb la diferència horària, l'esforç per a aconseguir un festival d'aquest nivell és digne de lloar”, assenyala Selma.

La regidora Selma, junt a Masó i Medrano, en la presentació del festival, aquest dimarts. / MEDITERRÁNEO

D'altra banda, l'edil també ha afirmat que “és important destacar que que fa 24 anys que no participava una banda dels Estats Units en les Festes de la Magdalena, atés que l'última vegada va ser l'any 2001, amb ‘The O.S. Navy Sixth Fleet Band’. Ara, per fi tornem a comptar amb una agrupació d'aquest país i d'important rellevància ja que va participar en la presentació de la presa de possessió de Joe Biden, així com en el Regina Cleri pel Papa, a la Plaça Sant Pere de Roma.

D'altra banda, la regidora també ha fet menció especial a la participació de la Banda Municipal de Castelló que enguany adquireix major rellevància, atés que es compleix el seu centenari.

Per part seua, Jesús Medrano, un dels coordinadors de l'esdeveniment i membre de Junta de Festes, ha enumerat les set agrupacions i ha destacat l'aposta per consolidar el festival, atraient a bandes rellevants del panorama internacional. Així mateix, també ha posat en valor “l'esforç que realitzem per a organitzar aquest festival, ja que hi ha agrupacions com la dels Estats Units, en la qual portem anys de gestions amb el seu govern, amb l'ambaixada, a fi de reservar les dates i aconseguir que les nostres festes figuren en la seua agenda”.

Quique Masó, ha agraït el treball coordinat amb Junta de Festes i ha destacat que “una de les novetats enguany és que les bandes internacionals prendran els carrers”. Masó ha avançat que “les Festes de la Magdalena són ‘festes de carrer’ i per tant es viuen al carrer i hem volgut que les bandes de música també desfilen i actuen en diferents punts de la ciutat”.

Programació

Selma ha recordat que podran gaudir d'aquestes agrupacions el dijous, divendres, dissabte i diumenge al matí, de camí cap a la zona de “mascletàs”. Així mateix, les vesprades del dijous i dissabte les desfilaran també pel centre de la ciutat i el divendres participaran totes en la Desfilada Internacional d'Animació.

Així mateix, el dijous nit i dissabte nit, sobre les 20.00 h. se celebraran dos concerts extraordinaris, un a càrrec de Colòmbia, el dijous i un altre a càrrec dels EUA el dissabte. El dissabte al matí tindrà lloc la recepció oficial i el diumenge serà el Concert extraordinari de clausura i participaran en la Desfilada final de festes.

Agrupacions musicals. Els detalls

EUA: US Naval Forces Europe and Africa Band: La Banda d'Europa i Àfrica de les Forces Navals dels EUA amb seu a Nàpols

És important destacar el fet que l'última participació d'un grup dels EUA en el festival internacional de Castelló, es remunta a 2001. Ara, per fi, 24 anys després, tornem a comptar amb una agrupació d'aquest país. A més, es programarà un concert extraordinari d'aquesta prestigiosa banda, per al dissabte 29 de març, en la plaça Major.

EE.UU. / MEDITERRÁNEO

Mèxic: Tigres P10 Marching Band. És la banda de música de la universitat de l'estat de Pobla, situat en Huauchinango.

Aquesta dinàmica formació és una típica marching band, al més pur estil de les universitats americanes, adscrita a la OCDM (Organització de Difusió Cultural Mexicana), un organisme sense fins de lucre amb la missió de crear oportunitat d'intercanvi cultural. Una formació que ha participat en nombrosos esdeveniments i desfilades a nivell nacional i també compta amb experiència internacional.

Mèxic. / MEDITERRÁNEO

Puerto Rico: Banda Escolar Segona Unitat Macaná (Banda SUM)

Aquesta marching band, de l'Escola Segona Unitat Gloria María Borrero Oliveras, de *Guayanilla, es va fundar l'any 2007.

Al llarg de la seua trajectòria, la banda ha representat a Puerto Rico en diversos esdeveniments nacionals i internacionals, destacant-se com a ambaixadora cultural i símbol del talent juvenil de l'illa.

Puerto Rico. / MEDITERRÁNEO

Colòmbia: Banda Don Cristóbal

Es una banda de vents i percussió, de recent formació, amb un any de trajectòria, però amb músics de gran experiència. Des de la Junta de Festes, es programarà un concert extraordinari, el dijous 27 de març, on el públic podrà gaudir d'aquesta rica i variada cultura musical colombiana.

Colòmbia. / MEDITERRÁNEO

Àustria: Musikkapelle Natters

Aquesta vistosa i alegre formació austríaca pertany a la ciutat de Natters, situada a la regió de Innsbruck, en ple tirol. El seu focus està, en el cultiu i promoció de la música tradicional tirolesa i austríaca, que és com es presenten al festival internacional de Castelló.

Àustria. / MEDITERRÁNEO

Polònia: Majorettes Seniorita & Orkiestra Dęta OSP „Wola

Aquest famós grup de majorettes participarà en Castelló al costat de la Orkiestra Dęta OSP Wola i lluirà la seua vistosa indumentària composta per diversos vestits de dia i un especial per a la nit.

Els grups de majorettes són molt benvolguts tant a Castelló com en els festivals internacionals, imprimint alegria, ritme i dinamisme a les desfilades i actuacions. En aquesta ocasió aquesta formació compta en el seu currículum amb el campionat de Polònia 2018/2024, i amb destacades participacions en Shangai (la Xina) i recentment a Sud-àfrica (2024).

Polònia. / MEDITERRÁNEO

El Regne Unit: Reading Scottish Pipe Band

Aquesta típica banda escocesa, té la seua seu en Reading, Anglaterra. La banda va ser formada en 1957 per antics gaiters dels Queen’s Own Cameron Highlanders.

A més d'actuar al Regne Unit, també han participat en esdeveniments internacionals, com França i Espanya, així com a Sèrbia, Sardenya i el Japó, incloent-hi ciutats com Verona i Ivrea (Itàlia), Valreas (França) i Bilbao (Espanya).

El Regne Unit. / MEDITERRÁNEO

La Banda Municipal de Castelló. Enguany és més especial si cap ja que compleix el seu centenari. compleix en 2025 un segle d'història. Des del seu primer concert el 2 de juliol de 1925 en la plaça Major, l'agrupació ha format part essencial de la vida cultural i festiva de la ciutat, convertint-se en un símbol d'identitat local. Amb motiu d'aquest centenari, l'Ajuntament de Castelló i la Banda han organitzat un ampli programa amb més de 50 actes, que inclouen concerts, exposicions i activitats educatives.

Així doncs, l'edil de Festes ha conclòs afirmant que “una vegada més, les Festes de la Magdalena i Castelló, es converteixen en l'epicentre mundial de la música de festa”