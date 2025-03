Compromís denuncia que les "retallades" del PP deixen sense places per als exàmens de valencià a l’EOI de Castelló

Compromís ha tornat a denunciar les "greus conseqüències de les retallades" que el Partit Popular ha aplicat a l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Castelló, després que s’hagen "esgotat en segons les places disponibles per als exàmens de valencià en els diferents nivells, deixant a centenars de persones sense la possibilitat d’acreditar la seua competència lingüística".

El portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, ha assenyalat que la responsabilitat d’aquesta situació recau directament en les retallades del Partit Popular: "Tal com vam advertir, la supressió de places i grups a l’EOI de Castelló perjudica greument la ciutadania. Ara veiem com molts aspirants no es poden inscriure als exàmens de valencià perquè no hi ha places disponibles".

Silenci de Carrasco

Garcia també ha criticat el silenci de l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, davant aquesta situació: "Davant d’un problema que afecta directament a les oportunitats formatives de la ciutadania, trobem una alcaldessa que calla, perquè primer és militant del Partit Popular i després defensa els interessos de Castelló."

Des de Compromís, exigeixen explicacions i mesures urgents per revertir aquestes retallades i garantir que la població de Castelló tinga accés a una educació pública i de qualitat. "No podem permetre que la inacció del PP condemne Castelló a la precarietat educativa i deixe sense oportunitats a milers de persones que necessiten acreditar el seu nivell de valencià per a estudis o treball", ha conclòs Garcia.