Les gaiates y colles de Castelló guanyadores del concurs de l'ús del valencià de la Generalitat 2025

La Conselleria d’Educació i Cultura ha atorgat el primer premi del concurs de llibrets sobre la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu a la gaiata 5 dotat amb 5.00 euros, seguida de la 13, 18, 6, 15, 4, 1, 9, 11, 3, 10, 19, 14, 17, 2, 8 i 7, segons va informar ahir l’administració autonòmica. El segon premi son 4.500 euros i el tercer, 4.000. la totalitat son 29.900 euros en premis.

En l’apartat de colles, el primer premi ha estat per a la colla Rebombori, que rebrà 4.000 euros como a guardó; el segon premi ha estat per al Magre; el tercer per a la colla El Pixaví i el quart se l’ha emportat la colla del rei Barbut. La totalitat son 13.000 euros.

L’acte del lliurament de premis se celebrarà dimarts que ve 11 de març en el Teatre Principal de Castelló a les 18.00 hores.