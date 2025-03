Compromís demana el suport de la Diputació al poble sahrauí i al seu dret a l'autodeterminació

El grup de Compromís a la Diputació de Castelló ha presentat una moció per a debatre en el pròxim Ple de la institució en la qual es demana l’adhesió de la corporació al manifest de la Coordinadora Estatal d’Associacions Solidàries amb el Sàhara (CEAS-Sàhara), coincidint amb el 49è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).

El portaveu de Compromís a la Diputació, David Guardiola, ha destacat que “no podem girar l'esquena a la lluita del poble sahrauí, que des de fa quasi mig segle resisteix davant l'ocupació i l'exili, reclamant el seu dret inalienable a l'autodeterminació i la independència”.

A través d’aquesta moció, Compromís vol posar en relleu les vulneracions de drets humans que pateixen les persones saharauis en els territoris ocupats pel Marroc, així com les condicions precàries en les quals sobreviuen milers de persones refugiades en els campaments de Tinduf. A més, la formació valencianista denuncia l’espoli dels recursos naturals del Sàhara Occidental, una pràctica que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja ha declarat il·legal, i alerta sobre les estratègies de "greenwashing" que el Marroc utilitza per a legitimar la seua ocupació mitjançant projectes d’energies renovables sense el consentiment del poble sahrauí.

Entre els acords de la moció, Compromís insta les Nacions Unides a descartar qualsevol proposta de partició del territori, a ampliar el mandat de la MINURSO per a incloure la vigilància dels drets humans i a promoure la designació d’un Relator Especial per al Sàhara Occidental. Així mateix, s’exigeix l’alliberament immediat dels presos polítics sahrauís i es reclama a l’Estat espanyol que reconega la seua responsabilitat històrica i declare nuls els Acords de Madrid de 1975.

Compromís reafirma el seu compromís amb la causa sahrauí i fa una crida a la comunitat internacional per a sumar-se a la lluita per la justícia, la llibertat i l’autodeterminació d’aquest poble, subratllant que una solució justa no sols és necessària per a reparar una injustícia històrica, sinó també per a garantir l’estabilitat i la pau al nord d’Àfrica.