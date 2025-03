Educació concedix els premis a la promoció de l’ús del valencià als llibres de les festes de la Magdalena

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha concedit els premis a la promoció de l’ús del valencià en els llibres de la Magdalena. En la convocatòria han participat 17 llibres de gaiates i quatre de colles.

Tots els participants han rebut premi. El total dels premis de les gaiates, que van des dels 5.000 € del primer premi fins als 700 €, és de 29.900 €. Les quatre colles es repartiran 13.000 €, que van des dels 4.000 € del primer fins als 2.500 € del quart.

La Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística ha dictat la resolució de concessió dels premis a proposta de la comissió tècnica que ha valorat, entre altres elements, la qualitat de l’edició, la presentació, els continguts literaris i la inclusió d’elements que garantixen l’accessibilitat de persones amb diversitat funcional. En esta edició, és destacable una milloria general en la qualitat i l’originalitat dels llibres que han participat.

El primer premi de les gaiates ha sigut per a la número 5, Hort dels Corders, amb una dotació de 5.000 €, el segon per a l’Associació cultural Gaiata 13, Sensal, amb 4.500 €, el tercer per a la Gaiata 18, Crèmor, amb 4.000 € i el quart per a l’Associació cultural Gaiata 6, Farola Ravalet.

Els premis per a les colles han sigut: el primer, amb 4.000 € per a la Colla Rebombori, el segon de 3.500 € per a la Colla el Magre, el tercer de 3.000 € per a la Colla el Pixaví i el quart, amb 2.500 €, per a la Colla el Rei Barbut.

Segons el director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, Ignacio Martínez, “l’excel·lent qualitat dels llibres presentats ha fet molt difícil la decisió del jurat. La gran diversitat en l’estil, la presentació, la creativitat manifestada, la rellevància dels textos i l’originalitat són factors que s’han tingut en compte a l’hora de valorar els llibres”.

Els premis seran atorgats en l’acte oficial del lliurament amb la presència de la reina de les Festes, Paula Torres Claramonte i de la reina Infantil de les Festes, Carla Ibáñez Fabra, en el Teatre Principal de Castelló de la Plana este dimarts, 11 de març, a les 18:00 hores.

Els resultats dels premis ja es poden consultar en la pàgina web de la Generalitat.