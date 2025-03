La reivindicació al voltant del Pregó de Castelló

Compromís ha reclamat mesures per garantir el respecte a les tradicions i la convivència durant les festes de la Magdalena. La coalició valencianista exigeix que el govern municipal adopte solucions per evitar que el soroll excessiu d'algunes carpes o establiments prive la ciutadania de gaudir plenament d'actes tan emblemàtics com el Pregó.

"No pot ser que el dia del Pregó, el pregoner no se l'escolte perquè hi ha una entitat que decideix posar la música alta al mateix temps que passa l'acte. Això és un problema que ve de lluny i ningú ha resolt, i a tot el món li cabreja", ha denunciat el portaveu de Compromís a l’Ajuntament, Ignasi Garcia. La coalició ha demana en comissió al Patronat de Festes que tracte aquest assumpte i garantisca el respecte als actes tradicionals.

A més, Compromís ha insistit en la necessitat de regular la contaminació acústica durant les festes, evitant maratons de música a volum excessiu durant més de 12 hores seguides. "La convivència també ha de ser un símbol de la Magdalena. No pot haver-hi veïns que suporten hores i hores de soroll sense cap mena de descans. Els volums han de regular-se i han d'establir-se temps de pausa entre actuacions i concerts", ha explicat Garcia.

Per això, Compromís demana que es diferencie entre les actuacions musicals i la música ambiental. "Si hi ha una actuació, és comprensible que tinga un volum determinat, però en els temps d'espera la música hauria de ser ambiental i no mantenir-se a un volum excessiu de manera constant. No es pot permetre que algunes carpes i locals facen servir el volum com a reclam sense cap límit ni respecte per les festes ni pel descans veïnal", ha conclòs Garcia.