Las sociedades musicales afectadas por la dana, Premio Cultura y Fiestas 'Ciudad de Castellón' de la Fundación Moros d'Alqueria

La Alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la presentación de la XV edición de los Premios Moros d’Alquería, que entregan a través de su Fundación. Una cita en la que la primera edila ha estado acompañada por las concejalas de Cultura, María España, y de Fiestas, Noelia Selma, y que ha contado también con la participación del presidente del ente festivo, Juan Carlos Navarro.

El Salón de Plenos también ha contado la presencia de los finalistas y ganadores de los diferentes premios, así como miembros de la asociación Moros d’Alquería, de la Escuela de Hostelería y Turismo COSDA, Conservatorio Superior de Música “Salvador Seguí” y el Conservatorio Profesional de Danza de Castellón.

Este año, el Premio Cultura y Fiestas “Ciudad de Castellón” que promueve Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Cultura, servirá como reconocimiento a la bandas de música afectadas por la dana que golpeó la provincia de Valencia en octubre pasado. Un premio que será recogido, en su nombre, por la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, Daniela González, así como representantes de varias bandas de municipios afectados por las inundaciones. La entrega se realizará en la tradicional gala que acoge el Teatro Principal de Castellón, que este año se celebrará en la tarde del viernes 21 de marzo, víspera del inicio de la Magdalena 2025.

Begoña Carrasco ha querido destacar que “en territorio valenciano, hablar de nuestras fiestas es hablar de nuestras bandas. Verdaderas instituciones y escuelas no sólo de música sino de vida. Una manera de entender la cultura que recorre y vertebra las tres provincias de nuestra Comunitat”.

Así, la alcaldesa ha querido mostrar su satisfacción “por la elección por parte de los Moros d’Alquería de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana como merecedor del Premio Cultura y Fiestas ‘Ciudad de Castellón’, porque la música y el papel de nuestras bandas de música va mucho más de su vertiente puramente cultural. Porque la música es parte del espíritu de todos los valencianos, de todos los castellonenses”.

“Cuando suena una de nuestras bandas, lo que escuchamos no es sólo música, sino el latir del corazón de todo un pueblo, es la voz de nuestra tierra, la memoria de varias generaciones de músicos que han dado vida a esas sociedades musicales”, ha asegurado Carrasco.

Otras categorías

En este acto también se han anunciado el resto de premios que otorga la fundación Moros d’Alquería. Así, Juan Carlos Navarro, máximo responsable de la entidad, ha sido en encargado de desvelar los nombre de los premiados.

Navarro ha anunciado que “el ganador del Premio de Gastronomía "Adrián Segura" y beca de la Fundación Moros d’Alqueria de 3.000 €, es Rubén Vicent Montserrat; el Premio de Música y beca de la Fundación Moros d’Alqueria de 3.000 euros ha sido para Mireia Ribas Lunas”.

Además ha compartido “el fallo del jurado de la categoría de danza que ha concedido el primer premio de la especialidad de clásica a Irene Sebastiá Montañés, y en la especialidad de contemporánea la ganadora ha sido Altea Caño Albesa, premios dotados también con una beca de 3.000 euros”.

Para la alcaldesa de Castelló “los Premios Moros de Alquería inciden en tres elementos indispensables para el mundo festivo como son la gastronomía, la música y danza”.

“La Magdalena sin su vertiente gastronómica no sería lo mismo. Sin los almuerzos, paellas, ximos, el preceptivo bocadillo de tortilla “de faves” el día de la Romería, sin los dulces típicos o sin el mesón del vino. No sería igual. Y estos premios no hacen más que reforzar esa capitalidad gastronómica por la que apostamos desde el Ayuntamiento de Castellón, premiando el talento y a los jóvenes valores de nuestra tierra”, ha dicho Carrasco.

De igual manera se ha preguntado si “¿alguien se puede imaginar unas fiestas de la Magdalena sin música? Desde la dolçaina i tabal, pasando por los conciertos multitudinarios o el Festival Internacional de Música de Fiesta, hablar de la Magdalena es también hablar de la importancia de la música”.

Por otro lado, no ha querido dejar de poner de relieve la danza, recordando que “entre los proyectos de ciudad está el contar, tan pronto como sea posible, con un nuevo Conservatorio de Música y también de Danza. Porque la danza, clásica, moderna, tradicional (como los que los grupos de danza de nuestra ciudad representan en las fiestas de la Magdalena), es también una de las señas de identidad de un pueblo.

Además de a los premiados, la alcaldesa ha querido trasladar también “la enhorabuena a los centros, y a los profesores y personal de la Escuela de Hostelería y Turismo Costa de Azahar, COSDA; a los de nuestro Conservatorio Superior de Música y del Conservatorio Profesional de Danza. Enhorabuena a estos lugares que sirven para formar ese talento “Made in Castellón” que tan necesario es para asegurar el progreso de nuestra ciudad y que, entre todos debemos cuidar y fomentar”.

Por su parte, Juan Carlos Navarro, también ha agradecido la colaboración “del Ayuntamiento de Castellón, en la persona de la alcaldesa Begoña Carrasco, por permitirnos celebrar la rueda de prensa en este magnífico Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento. Es un honor para los Moros anunciar desde aquí nuestros premios, en tres disciplinas muy arraigadas a nuestra cultura como son la gastronomía, la música y la danza”.