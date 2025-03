3.000 euros per al col.lectiu fester que més recicle en les festes de la Magdalena de Castelló

Castelló consolida una vegada més el seu compromís amb la sostenibilitat en les festes de la Magdalena. La seua participació en la campanya ‘Festegem amb sostenibilitat. Temperament reciclador’ demostra, any rere any, els esforços de la ciutat per potenciar la consciència ambiental. Aquesta iniciativa, posada en marxa per Ecovidrio i l'Ajuntament de Castelló en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, té com a objectiu fomentar el reciclatge d'envasos de vidre durant les festes fundacionals de la ciutat i reconéixer l'esforç dels col·lectius festers.

La iniciativa planteja un repte a les gaiates, colles i altres col·lectius, animant-los a reciclar 250 kg de vidre en el seu contenidor assignat per a entrar en el sorteig d'un premi de 3.000 euros. Aquesta competició de reciclatge es desenvoluparà del 22 de març al 2 d'abril per a reduir l'impacte mediambiental dels residus generats durant les festes, unes dates marcades per un consum abundant.

La campanya ha sigut presentada hui en un acte que ha comptat amb la participació del regidor d'Urbanisme i Serveis Públics, Sergio Toledo, i la regidora de Festes, Noelia Selma i la reina de les festes de Castelló, Paula Torres. També han participat el gerent de la Comunitat Valenciana de Ecovidrio, Manuel Sala, així com representants de la Federació de Colles.

Toledo ha explicat que "a una setmana de l'inici de les festes de la Magdalena ja hem superat les xifres d'inscripció de l'any passat, ja s'han registrat per a participar les 19 Gaiates i la participació de 23 colles. Des d'ací volem animar a la participació i que siguen moltes colles més i els col·lectius que se sumen a aquest repte del reciclatge de vidre en Magdalena”.

Compromís amb la sostenibilitat durant les festes

El regidor de Serveis Públics ha subratllat que les festes de la Magdalena “són una oportunitat per a demostrar que la tradició i la sostenibilitat poden anar de bracet”. “Volem col·laborar al costat de les 19 gaiates i les més de 200 colles de Castelló, així com amb la resta de col·lectius i ens festers per a continuar augmentant les taxes de reciclatge de vidre a la ciutat” ha assenyalat.

Així mateix, ha agraït la implicació de tots els agents participants en la iniciativa: “És fonamental el treball conjunt entre l'Ajuntament, Ecovidrio, la Gestora de Gaiatas i la Federació de Colles per a enfortir el compromís de Castelló amb la sostenibilitat i per a mantindre la ciutat més neta en la setmana de festes”.

Per part seua, el coordinador de Ecovidrio en la Comunitat Valenciana ha recalcat la importància de depositar el vidre en els contenidors verds, assenyalant que aquest material “és un recurs que es recicla infinites vegades, un clar exemple d'economia circular, així que cada envàs que es recicla evita l'extracció de noves matèries primeres i redueix les emissions de CO₂”.

La regidora de Festes, Noelia Selma, ha agraït la implicació de Ecovidrio en aquesta campanya, aliant-se un any més amb Castelló i posant a la disposició dels participants un premi econòmic que “sens dubte és un gran al·licient i els vindrà molt bé als col·lectius festers”.

La Reina de les Festes, Paula Torres, ha animat a la participació i ha desitjat a tots que gaudisquen al màxim de les festes fundacionals de la ciutat que començaran dins de molt poc temps”

Augmentar la conscienciació ambiental

La iniciativa es planteja com un repte col·laboratiu de reciclatge de residus de vidre durant la celebració de les festes dirigit a aquests col·lectius, que tenen fins al 21 de març per a inscriure's a través de la web oficial https://festegemvidre.com/. Les que aconseguisquen els 250 kg de vidre depositat en el seu contenidor optaran a 3.000 euros mitjançant un sorteig.

A més d'aquest desafiament, la campanya inclourà un programa de sensibilització ambiental i les Gaiates i Colles inscrites rebran la visita de l'equip d'educació ambiental per a conscienciar sobre la importància de separar correctament els residus i reciclar vidre de manera eficient. Aquestes accions oferiran informació sobre l'impacte positiu del reciclatge i promouran la participació no sols dels col·lectius, sinó també de la ciutadania en general, convidant a familiars, amics i veïns a col·laborar en la recollida de vidre durant les festes.

El vidre depositat en els contenidors verds es recicla íntegrament i s'empra en la fabricació de nous envasos, mantenint les seues propietats originals i permetent la seua reutilització de manera indefinida. Per tant, el reciclatge de vidre és clau en la lluita contra el canvi climàtic. En reciclar els nostres residus de vidre reduïm el creixement dels abocadors i protegim el planeta i el nostre entorn. A més, es minimitza l'emissió de CO₂ en el procés de fabricació i s'estalvia energia.