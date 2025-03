Compromís destaca la necessitat de visibilitzar la mort gestacional, perinatal i neonatal en Castelló

La regidora de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Vera Bou, ha volgut destacar la importància de les morts gestacionals, perinatals i neonatals amb una declaració institucional presentada per al próxim ple que posa de relleu la necessitat d’atendre millor les famílies que han de fer front a aquesta dolorosa pèrdua, garantint-los una atenció adequada i una millora en la regulació de les prestacions laborals.

Bou ha destacat que la mort gestacional, perinatal i neonatal continua sent un tema molt tabú a la nostra societat, amb moltes famílies que afronten el dolor de la pèrdua sense el suport necessari. “És essencial que la societat prenga consciència de la realitat que viuen aquestes famílies. La falta d’una atenció física i psicològica adequada agreuja la situació i contribueix al desemparament que moltes mares i pares han de patir en silenci”, ha manifestat Bou.

Aquesta declaració institucional proposa un conjunt de mesures per millorar l’atenció sanitària i psicològica en casos de mort gestacional, perinatal i neonatal. Així mateix, es demana la revisió de l’estratègia per a l’atenció al part normal, una actualització de les prestacions de maternitat i paternitat en casos de mort perinatal i gestacional, i una major visibilització del Dol Perinatal, amb la instauració del 15 d’octubre com a Dia Internacional del Dol Perinatal a la Comunitat Valenciana.

Bou ha assenyalat que la situació actual en relació amb la regulació laboral sobre maternitat i paternitat en els casos de pèrdua gestacional és insostenible. “Les mares i pares que

perden un nadó abans de les 24 setmanes de gestació no tenen dret a la prestació per maternitat ni paternitat, i això és una greu mancança que necessita ser corregida amb urgència”, ha assenyalat la regidora de Compromís.

Aquesta iniciativa no només busca atendre millor les famílies en dol, sinó també una actualització en la formació dels professionals sanitaris i la creació de més mecanismes de suport que inclouen la creació del Registre de Nascuts sense Vida, així com la possibilitat de registrar els nadons amb el nom dels seus progenitors, tot i no haver arribat a les 24 setmanes de gestació.

“És hora de trencar els tabús, de reconèixer el dolor d’aquestes famílies i garantir que tenen el suport que necessiten en tot moment. Des de Compromís estem decidits a treballar per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquestes situacions”, ha conclòs Bou.