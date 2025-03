Compromís respon al PP que són Mazón i Carrasco els que "polititzen" la Magdalena

Compromís per Castelló denuncia que la visita de Carlos Mazóna les gaiates guanyadores de la Magdalena 2025 ha sigut un acte de propaganda política disfressat d'institucionalitat, en el qual el Partit Popular ha tornat a demostrar que prioritza els interessos de partit per damunt dels de la ciutat.

Per al portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, "el que ha passat hui és una vergonya. Mazón ha vingut a Castelló no a celebrar les nostres festes, sinó a fer-se la foto i a utilitzar el món fester com a decorat de la seua nefasta gestió. I el més greu és que el PP ho ha facilitat i aplaudit, especialment la senyora Carrasco, que primer és del PP i després, si li queda temps, alcaldessa de Castelló".

"Blanqueig polític"

Des de Compromís es critica que l'alcaldessa haja permés aquesta visita sabent que generaria polèmica i malestar entre la ciutadania. "Si realment governara per a tots i totes, no hauria deixat que Mazón convertira les nostres festes en un escenari de blanqueig polític", ha afegit Garcia.

A més, la coalició ha rebutjat frontalment que l'Ajuntament criminalitze la protesta ciutadana i el rebuig legítim de molts castellonencs i castellonenques a la presència de Mazón a la Magdalena.

"El que no és de rebut és que Carrasco ataque el poble de Castelló per expressar-se lliurement. La gent no vol un president negligent i mentider en les nostres festes, i el que ha de fer és dimitir i marxar a casa", ha conclòs el portaveu de Compromís.

Acusacions mútues

L'Ajuntament de Castelló havia criticat minuts abans la "falta de respecte" a les comissions de sector i als seus integrants per part de les persones que es van concentrar per protestar contra Mazón.

El govern popular de la ciutat ha condemnat el "boicot" i la presència de "grups ultra" a la Gaiata 6.