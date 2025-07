Encesa, mascletà i Pregó de la Magdalena de Castelló en Gavà

Les festes de la Magdalena enlluernen a Gavà amb l’Encesa de la gaiata infantil guanyadora. Per primera vegada en la història, les festes internacionals de la Magdalena formen part de la programació de les festes més destacades de la Comunitat en el municipi català de Gavà, on hi ha una Casa València, de la que són, aquest 2025, les màximes representants de la capital de la Plana les gaiateres d’honor la jove Núria Porta de la Riva i la xiqueta Júlia Ibáñez Segura.

Les màximes representants de les festes de Castelló. / Mediterráneo

La delegació de Castelló, composada per més de 100 persones, exportarà a terres catalanes les festes de la llum, celebrant a més el BIC al Desfile de Gaiates, amb les reines de les festes, Paula Torres i Carla Ibáñez al capdavant, juntament amb la regidora i presidenta del Patronat de Festes, Noelia Selma, les dames de la ciutat, majors i infantils, i representants de la Junta de Festes i de diferents sectors de la festa i la Federació de Colles de Castelló, a més del pregoner, Vicente Marzà; i la Banda Municipal, que oferirà aquest dissabte un concert extraordinari en el seu centenari.

Per primera vegada

A l’estrena de Castelló aquest intens cap de setmana es sumen els 25 anys de participació de la festa de Moros iCristians d’Alacant; i els 35 de les Falles de València, amb monuments que compartiran protagonisme amb la gaiata infantil de la ciutat, sant i senya a Gavà de la festa castellonera. I no serà l’únic, ja que des d’questa mateixa vesprada, amb l’Encesa, i fins diumenge, amb la missa i l’Ofrena a la Mare de Déu de Lledó i la mascletà a càrrec de Pirotecnia Mediterráneo, guanyadora del Masclet d’Argent de les festes 2025, passant pel concert de la Banda Municipal i el Pregó de la jornada de dissabte.

Exportar la gaiata i les festes

La iniciativa s’emmarca dins de les actuacions que el govern municipal té programades amb l’objectiu de promocionar a nivell nacional les festes de la Magdalena. L’edil de festes, Noelia Selma, ha agraït a ens i músics la seua presència en les festes de Gavà. «Gràcies a la implicació», ha dit. «És una fita històrica que la ciutat de Gavá, al costat de la celebració de les Falles i Moros i Cristians, dues de les festes més internacionals de la Comunitat, incorpore també la celebració de les festes de la Magdalena. Un mostra més que evidencia la internacionalitat de les nostres festes i posa en valor les nostres senyes d’identitat i història», ha assyenyalat.

Exaltació de les festeres

La jornada del divendres ha estat marcada per l’exaltació de les festeres, amb Porta i Ibáñez representant Castelló per primera vegada al costat de la fallera major de Gavà, Patricia Valverde; i la fallera major infantil, Valentina Anaya.

Núria Porta i Júlia Ibáñez, Gaiateres de Gavà 2025. / Mediterráneo

Després, els representants festius i les seues delegacions s'han desplaçat fins a la plaça Jaume Balmes, on va tenir lloc la Crida i la posterior Encesa. Una il·luminació que s’ha realitzat amb la gaiata infantil guanyadora de la Magdalena 2025, la gaiata 15 Sequiol, donant inici així a les festes. «La Magdalena és la millor ambaixadora de la ciutat i des del govern volem portar-la més enllà de les nostres fronteres, volem projectar-la nacional i internacionalment en un compromís conjunt, completant la trilogia festera valenciana», ha conclòs Selma.