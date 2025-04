Compromís reclama que l’ampliació de l’IES Vicent Castell de Castelló siga una realitat i no propaganda

Compromís ha valorat positivament que els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2025 incloguen una partida per iniciar els estudis previs a l’ampliació de l’Institut d’Educació Secundària Vicent Castell, però ha advertit que estarà “vigilant” perquè aquesta inversió es traduïsca en una actuació real i no es quede només “en propaganda”.

“Compromís portem anys demanant l’ampliació de l’IES Vicent Castell perquè realment creiem i apostem per la formació professional com una manera de potenciar el talent dels nostres joves. Per tant, estem contents que se contemplen aquests estudis en els comptes de la Generalitat, però això sí, estarem molt atents que no es quede en una simple nota de premsa. La ciutat de Castelló necessita aquesta inversió”, ha afirmat el portaveu valencianista a l’Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia.

Des de la coalició recorden que ja l’any 2020, quan formaven part del govern municipal, van plantejar la cessió de terrenys a la Generalitat per facilitar aquesta ampliació. “Aleshores, els nostres socis de govern no van voler fer-ho, i ara ha estat el govern de la dreta qui finalment ha efectuat la cessió. Però cal tindre memòria: Compromís ja vam portar una declaració institucional al ple de l’Ajuntament demanant que, feta la cessió, s’accelerara el procés i es mantinguera el full de ruta per ampliar l’oferta de formació professional”, ha explicat Garcia.

Compromís sempre ha fet una aposta clara per la formació professional, especialment en àmbits vinculats a les necessitats de l’economia local, com és el cas del cicle de Química implantat durant el govern del Botànic. “Som una ciutat amb un gran sector ceràmic, amb polígons industrials i amb una demanda creixent de perfils tècnics. Cal una oferta formativa adequada, i això passa per ampliar infraestructures com l’IES Vicent Castell”, ha reivindicat Garcia.

Finalment, el portaveu ha insistit que ara “el més important és que s’executen els pressupostos, que es redacte el projecte i que comencen les obres. No valen excuses. Castelló no pot continuar perdent oportunitats per oferir una formació professional digna i adaptada als temps que vivim”.