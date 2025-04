Compromís critica el “parxe” del PP al carril del Tram a Castelló

Compromís ha lamentat l’aspecte final de les obres realitzades al carril del Tram a l’avinguda Rei en Jaume i a la plaça de la Porta del Sol, que han consistit en la substitució d’adoquins per ciment. El regidor de Compromís per Castelló, Pau Sancho, ha denunciat que “després d’un any i mig d’espera, la solució del Partit Popular ha estat fer un parxe que no pensa en el llarg termini ni en el bon estat del transport públic a la ciutat”.

Sancho ha assenyalat que “el que ha fet la Generalitat al carril del Tram és una actuació que transmet deixadesa i improvisació. Entendríem que al principi, quan es detecta el problema, es faça una intervenció provisional, però que la resposta definitiva, un any i mig després, siga tirar ciment, ens pareix quasi insultant per al veïnat i per a les persones usuàries del Tram”.

"Traçat a mitges"

Per al regidor valencianista, la imatge que ofereix el carril del TRAM després de l’actuació “és pròpia d’un nyap”, ja que “ara tenim un traçat a mitges, amb zones d’adoquins i altres de ciment, sense cap coherència ni previsió per al futur”. En aquest sentit, Sancho s’ha preguntat si “la intenció del PP és omplir el carril TRAM de pedaços mal acabats, convertint-lo en un mosaic improvisat, en lloc de planificar una solució digna i adequada per a una infraestructura clau en la mobilitat sostenible”.

Des de Compromís han recordat que ja a l’octubre de 2023 van instar al govern municipal del Partit Popular a reclamar una solució a la Generalitat, després que el veïnat traslladara reiteradament les seues queixes al Consell de Districte.

“Ha passat massa temps sense resposta, i ara queda clar que la seua prioritat no era millorar el servei, sinó maquillar el problema abans de les festes i així ho va comunicar a premsa el regidor de Mobilitat, que segueix més preocupat d’amagar les seues multes de la zona blava que de les seues competències en l’Ajuntament”, ha conclòs Sancho, que ha tornat a exigir “una actuació integral i planificada per dignificar el carril TRAM i apostar de veritat pel transport públic a Castelló”.