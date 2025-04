PSOE: La plaga de mosquits a Castelló “torna a enxampar a Carrasco sense els deures fets”

La plaga de mosquits que afecta la Marjaleria i la zona del Raval Universitari “torna a enxampar a Begoña Carrasco sense els deures fets” per a frenar les plagues. L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, “ha quedat retratada, un any més, per la seua incapacitat per a previndre la presència de mosquits ja que estem a principis d'abril i les plagues comencen a ser ja un seriós problema en diferents punts de la ciutat, com la Marjaleria o la zona del Raval Universitari”, assenyala Mary Carmen Ribera, regidora del Grup Municipal Socialista.

Després de viure un últim tram d'hivern i inici de primavera plujós, “tots i totes, menys l'equip de govern de la senyora Carrasco, sabíem que era qüestió de dies que començaren a proliferar els mosquits, especialment ara amb temperatures cada vegada més elevades”.

Alarma social

Malgrat això, “Begoña Carrasco, que tanta alarma social exposava quan era cap de l'oposició, sembla que té altres preocupacions, com omplir de fotos les xarxes socials per a la seua propaganda i ‘postureo’ i deixar de costat les necessitats de la ciutadania”.

Mary Carmen Ribera, responsable en el grup socialista de les àrees de Salut Pública i Grau, recorda que als mosquits “se'ls combat durant tot l'any, especialment quan s'acumula aigua i comencen a pujar les temperatures, però un any més l'equip de govern PPVox ha mostrat la seua incapacitat per a avançar-se a la situació”.

Des del Grup Municipal Socialista, en aquest sentit, s'ha traslladat aquesta realitat a la Comissió d'Estudi de Ciutadania, Participació i Seguretat, on s'ha reclamat que es reforce de manera immediata la campanya per a frenar l'augment de mosquits, “que pot arribar a generar un clar problema de salut pública”, explica Ribera.