Compromís exigeix al govern del PP que mantinga el carril bici del carrer Herrero i deixe de desmantellar la xarxa ciclista

Compromís ha alertat que el govern municipal de Begoña Carrasco i Vox continua amb la seua ofensiva contra la mobilitat sostenible a Castelló. Ara, amb la nova actuació al carrer Herrero, s’eliminarà una part del carril bici existent dins de les obres per a la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Una decisió que la coalició considera especialment greu tenint en compte que es tracta d’un dels trams més utilitzats de la ciutat, amb prop de 500 ciclistes diaris.

“El Partit Popular continua en la seua intenció d'eliminar el carril bici del carrer Herrero, una eliminació que se sumarà a les que ja han eliminat en el carrer Sant Fèlix i el carrer Sant Roc, demostrant que per qüestions purament sectàries estan anant en contra d'una mobilitat més sostenible i d'un foment de l'ús de la bicicleta”, ha denunciat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.

Des de la coalició valencianista adverteixen que no es tracta d’un cas aïllat: el govern municipal ha renunciat a executar infraestructures previstes, com les del carrer Navarra i la plaça Clavé, i ha deixat sense desenvolupar el projecte del carril bici de la plaça la Pau, “un espai pensat com a zona residencial, però on el trànsit de vehicles encara impedeix que la gent ocupe el seu lloc.”

Compromís reclama que es mantinguen els carrils bici ja en funcionament i que es recupere l’execució de tots els que estaven planificats, com a part d’una xarxa cohesionada per a promoure l’ús de la bicicleta de manera segura i eficient.

A més, critiquen la paràlisi del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que continua sense aplicar-se malgrat ser una eina clau per planificar una ciutat més amable, saludable i adaptada als reptes climàtics i urbans actuals.

Així mateix, Garcia ha remarcat que aquestes polítiques no només suposen un retrocés en matèria de mobilitat, sinó també en la planificació estratègica de ciutat. “Cal recordar que aquest PP ha eliminat del pressupost la partida per desenvolupar el Pla Director de la Bicicleta”, ha advertit.