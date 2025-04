La alcaldesa de Castelló preside el Cecopal para coordinar la emergencia

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido esta mañana una reunión del Centro de Coordinación Operativo Municipal (CECOPAL) con motivo del apagón generalizado. En ella también han participado responsables de los servicios de emergencias de la ciudad, así como el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, el concejal Infraestructuras, Sergio Toledo, y el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez.

Recomendaciones a la ciudadanía

En el CECOPAL, constituido hoy a las 13.45 horas se ha activado el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad de Castelló. Desde el Ayuntamiento se ha recomendado desde el primer momento no colapsar el 112 a no ser para llamadas estrictamente de urgencia, así como la suspensión de todas las actividades municipales deportivas tanto en interior como en exterior con el objetivo de evitar desplazamientos; no utilizar ascensores ni elevadores; desenchufar los electrodomésticos para evitar posibles sobrecargas, limitar desplazamientos e informarse siempre de por los canales oficiales.

Casi un centenar de incidencias

Los servicios de Emergencias del Ayuntamiento han realizado 96 atenciones. Han sido 55 asistencias de la Policía Local desde las 12:00 horas y los bomberos municipales han rescatado a 41 personas atrapadas en ascensores.

La alcaldesa Begoña Carrasco ha insistido en todo momento en la importancia de mantener la calma y de mantenerse informado por los canales oficiales. “Nuestros agentes de movilidad urbana, nuestra policía local y nuestros bomberos han estado desde el primer momento atendiendo a las incidencias hasta que poco a poco se va restableciendo el suministro eléctrico en los semáforos y en los domicilios, siendo conscientes de que todavía no se ha restablecido en todos los distritos de la ciudad. Seguiremos la evolución de la situación”.

Normalidad en hospitales y transporte público

“Cabe destacar que los hospitales, hasta el momento están funcionando con normalidad y el transporte público tampoco se ha visto alterado. Se insiste en hacer un uso responsable de los teléfonos y llamar al 112 solo cuando sea estrictamente necesario”, ha insistido la alcaldesa.

Al mismo tiempo ha querido agradecer la colaboración a Bp y Exolum que han garantizado en todo momento el suministro a los vehículos de emergencias y la previsión de suministros de alimentación energética para hospitales y centros de salud en caso de haber sido necesarios.