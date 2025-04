Compromís demana ampliar l'horari del TRAM per a garantir la connexió amb l'últim tren de Rodalies a Castelló

El grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Castelló ha reclamat una solució urgent per a millorar la connexió entre el servei de rodalies i el TRAM. La formació valencianista proposa ampliar l'horari del TRAM fins després de l'arribada de l'últim tren de València, garantint així que les persones usuàries puguen desplaçar-se còmodament fins al centre de la ciutat o el Grau.

“Pese a les promeses electorals del Partit Popular i la senyora Carrasco, el servei de rodalies no millora a la ciutat de Castelló. A més, la Generalitat Valenciana es desentén d'una reivindicació que hauria de ser essencial per a la nostra ciutat, pobles i municipis”, ha declarat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.

Ignasi Garcia, portaveu de Compromís. / MEDITERRÁNEO

La coalició adverteix que l'últim TRAM ix de la Universitat Jaume I a les 22.00 hores i passa per l'estació al voltant de les 22.15 hores quan encara no ha arribat el darrer tren de Rodalies, deixant les persones usuàries sense alternativa de transport públic. Per això, considera imprescindible que s’amplie el servei per a cobrir una necessitat real de mobilitat, millorant l’accessibilitat i la connexió urbana, especialment per a estudiants, treballadors i totes aquelles persones que no disposen de vehicle privat.

A més, Compromís també ha volgut posar el focus en l'estat del servei de Rodalies, que depén del Ministeri de Transports i que continua sent insuficient per falta de freqüències i d'inversions. Un dèficit que, a parer de la formació, dificulta una mobilitat competitiva i accessible entre Castelló i València.

Des de Compromís defensen que apostar per la coordinació del Tram i els rodalies és fonamental per garantir una mobilitat sostenible, eficient i digna. Per això, insten la Generalitat Valenciana, el Govern central i l'Ajuntament de Castelló a assumir aquesta prioritat i a treballar de manera conjunta per oferir solucions reals a la ciutadania.