Compromís evidencia un nou incompliment del PP: l’edifici Borrull, encara buit i sense data per obrir

Compromís ho diu clar: "El Partit Popular ha tornat a incomplir la seua paraula". Malgrat haver promés que l’edifici de Borrull estaria operatiu abans de Pasqua, el govern de Begoña Carrasco continua sense posar en marxa unes instal·lacions pràcticament acabades. A hores d’ara, l’edifici continua buit, sense personal ni mobiliari, i sense una data clara per al trasllat dels serveis socials municipals.

“Ha passat la Setmana Santa i el Partit Popular continua incomplint la seua paraula. L'edifici de Borrull no està en funcionament. I a més, com l'Ajuntament encara no té disponible els recursos econòmics per comprar el mobiliari, encara tardarà a fer-se el trasllat necessari dels serveis socials municipals cap a l'edifici de Borrull. Al final, el PP demostra que no sap gestionar. Un edifici que tenia pràcticament acabat no se li està donant ús per la seua ineficàcia”, ha denunciat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.

Sense diners per a mobles

Des de Compromís també alerten que els diners per a adquirir el mobiliari encara no estan disponibles i, segons es va reconéixer al ple de l’Ajuntament, no ho estaran fins a mitjan maig. Això obligarà a obrir un nou procés de licitació, fet que endarrerirà encara més l’obertura efectiva de l’edifici i el trasllat dels serveis.

La coalició recorda que sempre ha defensat que els serveis socials municipals s’hi instal·len a l’edifici de Borrull, junt amb els de la Generalitat valenciana, que actualment es troben en unes oficines llogades a l’avinguda Germans Bou. Reunir tots els serveis en un únic espai públic no sols permetria un estalvi econòmic important, sinó que també milloraria l’atenció a la ciutadania, que tindria al seu abast els serveis socials municipals, autonòmics i estatals -amb la futura Ciutat Social del Govern espanyol- en un mateix entorn.

"A més, l’edifici de Borrull té una ubicació estratègica, perfectament connectada amb el transport públic: TRAM, autobusos interurbans de Vila-real, Almassora, Borriana i el Grau, parades de Bicicas, taxi i un pàrquing proper. Tot això el converteix en l’espai idoni per centralitzar la política social de Castelló", assenyalen en un comunicat.

Falta de transparència

Amb tot, Compromís també denuncia la falta de transparència del govern municipal, que continua sense facilitar el conveni d’ús de l’edifici entre l’Ajuntament i la Generalitat, tot i haver-lo sol·licitat formalment. Consideren que aquesta opacitat evidencia la falta de coordinació entre la Generalitat de Mazón i l’equip de Carrasco, i que aquesta desconnexió política està perjudicant els interessos de Castelló.

La mateixa falta de transparència es repeteix amb el projecte de l’edifici de Correus, anunciat fa mesos pels populars. Compromís lamenta que, hui dia, encara no se’ls ha facilitat el conveni d’ús d’aquest espai i que no s’han concretat avanços reals. La coalició defensa que aquest immoble emblemàtic ha de tindre un paper clau en l’estratègia d’innovació i recuperació del talent, i insisteix que una part essencial de la fundació encarregada d’impulsar aquest àmbit -que actualment opera des de València- hauria de tindre la seua seu a Castelló, concretament en aquest edifici.

Sense projecte per a l’Asil ni per als Cines Rex

Finalment, des de Compromís critiquen que l’actitud del Partit Popular no és només de paràlisi, sinó de falta total de projecte de ciutat. No saben què fer amb l’Asil, ni amb els Cines Rex -que van comprar sense cap proposta clara- mentre la ciutat continua esperant. En canvi, Compromís sí que té les idees clares: proposa que l’Asil es convertisca en la futura seu del Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC), i ja té un projecte definit per als Rex que està disposat a presentar si el govern municipal segueix desaparegut.