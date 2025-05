Compromís assenyala la falta de política d’habitatge del PP mentre bloqueja totes les propostes

Compromís ha denunciat que el Partit Popular va rebutjar al passat ple municipal la proposta per a reactivar les polítiques públiques d’habitatge a Castelló, presentada per la formació valencianista. La moció incloïa huit mesures concretes per fer front a la crisi habitacional que afecta especialment les persones joves, famílies monoparentals i col·lectius vulnerables. Malgrat la gravetat de la situació, el PP no només va votar en contra sinó que continua sense aportar cap alternativa real.

El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “el Partit Popular es va negar al fet que l’Ajuntament fora una part activa de la nostra ciutat per a solucionar el problema de l’habitatge”, rebutjant totes les propostes que plantejava la moció. Segons Garcia, mentre milers de famílies tenen dificultats per pagar el lloguer o accedir a una vivenda, el PP “es dedica a mirar pel retrovisor i parlar del ‘i tu més’”, en lloc d’impulsar solucions reals.

La proposta de Compromís -que es va debatre al ple d’abril- plantejava accions com declarar zones tensades per frenar l’escalada dels preus del lloguer, construir nous habitatges socials amb suport de la Generalitat i finançament europeu, rehabilitar pisos socials buits i renovar el Pla Estratègic de Vivenda que acaba en 2025.

Garcia també ha criticat els intents del regidor d’Habitatge, Sergio Toledo, de justificar la paràlisi del govern. “És un esperpent que el senyor Toledo vulga fer creure que en els cinc primers mesos del seu mandat van comprar 12 vivendes gràcies a la seua gestió, però que després, durant els següents disset mesos, no han pogut fer res per culpa de l’anterior govern”, ha declarat. “Els malabars de Sergio Toledo per justificar la paràlisi del govern no tenen cap credibilitat”, ha afegit el portaveu de Compromís, que considera que si les mateixes bases van servir al principi del mandat, “no és creïble que ara siguen un impediment”.

A més, Compromís adverteix que l’actual govern ja ha reconvertit 24 vivendes de protecció oficial en habitatges de renda lliure, i reclama que es garantisca el caràcter protegit de les 665 vivendes previstes al Pla General a Censal, Donoso Cortés i Soler i Godes.

També proposa nous convenis amb la Generalitat per regular l’ús turístic dels habitatges i frenar la pressió sobre el mercat residencial. La formació continuarà presentant propostes per garantir el dret a l’habitatge a Castelló.