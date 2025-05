Las primeras medidas y decisiones para hacer frente a las quejas vecinales por el centro de atención al drogodependiente en Castelló

El centro de ayuda a las personas drogodependientes ubicado en la avenida Vila-real de Castelló y gestionado por la Fundación Salud y Comunidad permanecerá en su actual ubicación pese a los problemas de inseguridad, peleas y suciedad motivados por los usuarios denunciados por vecinos de la zona, según publicó este diario en su edición del pasado jueves. Eso sí, la Policía Local incrementará la vigilancia en la zona. Unas molestias que los residentes quieren evitar con una campaña de recogida de firmas que han activado y en la que ya suman 350 rúbricas que prevén presentar en el consistorio.

Así lo aseguró ayer a Mediterráneo Belén Sánchez, directora de este servicio sociosanitario y comunitario que la onegé presta en la capital de la Plana desde 1997 y que en la actualidad atiende a una media diaria de entre 70 y 80 personas. «Por el momento, descartamos el traslado a la periferia porque es un proceso complejo y haría falta un local en condiciones y autorizaciones», comentó la responsable del recinto, quien aseguró que hacen «todo lo posible para reducir las molestias» que se producen en la vía pública por la presencia de los usuarios de este centro. Sánchez también concretó que, por ley, cada ciudad tiene que contar con este servicio, en función del número de ciudadanos. «Es necesario porque cada vez hay más gente en situación de vulnerabilidad», prosiguió.

«Ponemos en marcha medidas para evitar molestias al vecindario y estudiamos otras para reducir el impacto de la presencia del centro en este chalet, que es de alquiler», continuó la responsable del servicio social de la fundación en Castelló, quien también detalló que desde Salud y Comunidad estudiarán otras medidas junto a las administraciones para aminorar la situación que sufren los vecinos.

Los vecinos denuncian incivismo en la Avenida Vila-real de Castelló / Mediterráneo

Las quejas de los residentes en las viviendas cercanas al centro también han llegado al Ayuntamiento de Castelló cuya Policía Local hace vigilancia especial en el entorno.

«Desde que los vecinos nos trasladaron su preocupación por las molestias derivadas del funcionamiento del centro, hemos reforzado la presencia policial en la zona para garantizar la seguridad y la convivencia», explicó a este diario el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Antonio Ortolá.

Reunión prevista

Asimismo, «tenemos prevista una reunión con la dirección del centro para abordar directamente la situación. Se trata de un recurso social de titularidad no municipal, por lo que el Ayuntamiento no tiene competencias para proceder a su traslado de forma inmediata. No obstante, estamos trabajando para encontrar soluciones que garanticen el bienestar del vecindario y, al mismo tiempo, respeten la función social del centro».