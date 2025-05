El PSPV denúncia que Begoña Carrasco "abandona" els barris de la zona oest de Castelló en paralitzar el corredor mediambiental en el Riu Sec

El Grup Municipal Socialista ha acusat l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, de “donar l'esquena als veïns i veïnes dels barris i grups perifèrics de la zona oest de Castelló en paralitzar per complet la inversió prevista de 20 milions d'euros per a reconvertir el Riu Sec en un corredor ambiental i regenerar tot aquest entorn”.

El portaveu adjunt del PSPV, José Luis López, assegura que Carrasco “només es mou per interessos electorals, per captar vots, d'aquí ve que haja decidit abandonar a la seua sort tota aquesta zona i prioritzar altres amb més votants, malgrat que estem parlant d'una actuació que ja havia fet un pas amb la primera fase i que disposava d'un enorme treball previ fet que ara, per la seua culpa, es perdrà”.

Transformar el Riu Sec en un eix vertebrador des del punt de vista ambiental, social i paisatgístic va ser l'objectiu d'una actuació presentada en 2018 per l'anterior govern de progrés de l’Acord de Fadrell. Projectat per al seu desenvolupament integral fins a 2028, estava estructurat en huit zones, amb una longitud total de 4,3 quilòmetres, i va poder iniciar la primera fase, de 3,6 milions d'euros, gràcies a la captació de fons europeus per part del govern socialista.

José Luis López, portaveu adjunt del PSPV, s'ha reunit durant els últims dies amb les associacions dels grups Roser, Reyes, San José Obrero i Venta Nova.2 / Mediterráneo

López, sobre aquest tema, ha qualificat de “un autèntic engany i burla a la ciutadania el posat de fotos de Carrasco fa unes setmanes, on va ser capaç de posar en valor aquesta primera fase, que inclou una passarel·la ciclopedestre, zones d'estada i de descans, noves àrees verdes i l'adequació de l'entorn de l'ermita de Sant Joanet del Riu, però amb la covardia de no dir en eixe moment que no anava a desenvolupar la resta d'actuacions».

El portaveu adjunt socialista, acompanyat per la també edil del PSPV Anunciació Lainez, s'ha reunit durant els últims dies amb les associacions dels grups Roser, Reyes, San José Obrero i Venta Nova, «veïns i veïnes que s'han mostrat, primer, sorpresos, i després, indignats, perquè els hem mostrat tots els avantprojectes realitzats ja, que es quedaran en res perquè a Carrasco no els interessa regenerar una àrea que necessita aquesta actuació de manera urgent».

José Luis López, portaveu adjunt del PSPV, s'ha reunit durant els últims dies amb les associacions dels grups Roser, Reyes, San José Obrero i Venta Nova.3 / Mediterráneo

Les declaracions de la pròpia alcaldessa, o del regidor d'Urbanisme, Sergio Toledo, en els mitjans de comunicació «ens han deixat clar que deixaran desaparéixer el projecte del corredor mediambiental del Riu Sec». La clara prova d'això és que, de cara a la petició de fons europeus per a nous projectes a la ciutat, «no han sol·licitat cap euro per a continuar amb les fases pendents».

José Luis López insisteix que «ens sembla fantàstic que la seua intenció siga desenvolupar el parc de Sensal, faltaria més, però creiem que això no pot comportar el bloqueig absolut del corredor del Riu Sec”. El PP, com explica López, “ha tingut ara una altra nova oportunitat amb la primera modificació de crèdits de l'any; de fet, des del PSPV els presentem una esmena perquè rectificaren i inclogueren una partida de 220.000 euros per a seguir amb l'actuació, però ja van deixar clar que el desenvolupament urbanístic i ambiental de tots aquests barris i grups perifèrics de l'oest importa més aviat res”.