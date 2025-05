Compromís exigeix al PP que escolte el Consell Escolar i impulse actuacions als centres públics

Compromís ha evidenciat la inacció del govern municipal del Partit Popular en matèria d’educació i ha exigit a la regidora de l’àrea, Maria España, que atenga les propostes del Consell Escolar Municipal i pose en marxa una planificació real per atendre les necessitats dels centres públics de Castelló. La formació critica que, pocs mesos abans de l’inici del curs 2025-2026, el Partit Popular no tinga cap projecte nou damunt la taula.

“El govern del Partit Popular no té cap projecte d’una gran reforma ni d’una gran inversió per als centres de la ciutat. L’únic que estan fent és acabar allò que li vam deixar des de l’Acord de Fadrell, però per al pròxim curs que començarà no hi ha cap projecte d’envergadura. Això demostra la seua negligència i sobretot la seua falta d’interés a intervindre en educació pública”, ha manifestat el portaveu Ignasi Garcia.

Des de Compromís recorden que les obres del CEIP Sebastián Elcano i del Mestre Canós, que ara el PP presenta com a noves, foren íntegrament projectades i impulsades pel govern anterior dins del Pla Edificant. Amb aquests dos centres i altres com el CEIP Herrero i el Vicent Marzà, es van invertir més de 20 milions d’euros en la millora de l’educació pública a Castelló, amb finançament de la Generalitat.

A més, la formació destaca que algunes d’aquestes escoles, com el Mestre Canós o l’Herrero, van arribar a mobilitzar-se al carrer durant anteriors governs del PP a l'Ajuntament, davant la intenció de suprimir línies o reduir la seua oferta educativa.

Compromís també ha posat l’accent en la manca de resposta a les prioritats expressades pel Consell Escolar Municipal, que el 2023 va identificar com a urgents les reformes de centres com el Bisbe Climent, el Cervantes, el Jaume I, el Carles Selma, el Sant Agustí i el Mestre Antonio Armelles. Actualment, cap d’aquestes actuacions està planificada ni pressupostada.

Quant a les xicotetes inversions, la coalició denuncia que el PP va eliminar en 2024 una partida que havia existit als pressupostos de 2022 i 2023, i que ara presenta com a nova. La dotació prevista per a 2025, d’aproximadament un milió d’euros, suposa només una recuperació parcial d’allò que ja s’estava fent.

Finalment, Compromís recorda que l’Ajuntament va gestionar 5 milions d’euros en 2024 provinents de la Generalitat per a inversions educatives, resultat del treball del govern anterior. En canvi, adverteixen que en 2026 no hi ha cap previsió d’inversió, fet que consideren un retrocés per a l’escola pública de Castelló.