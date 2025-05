Compromís Castelló denuncia "control polític" del PP en les contractacions municipals

Compromís per Castelló ha traslladat públicament la seua "preocupació" pel "pressumpte nepotisme" que comporten els resultats i el disseny del Pla Propi d’Ocupació Temporal de l’Ajuntament (PPTE), després de comprovar que el pes de la part subjectiva del procés ha augmentat de manera significativa i que les puntuacions finals en la categoria d’administratius mostren una clara descompensació respecte als mèrits objectius.

Segons ha explicat la coalició, que ha comparegut aquest dilluns davant l'Ajuntament de Castelló, amb el seu portaveu, ignasi Garcia, juntament amb els regidors Vera Bou i Pau Sancho, "enguany s’han modificat els criteris de selecció d’aquest programa d’ocupació destinat a persones en situació de vulnerabilitat.

L'entrevista personal és un 60% de la nota

Concretament, el pes de l’entrevista personal ha augmentat fins a representar un 60% de la nota final, mentre que la baremació dels mèrits objectius ha vist reduït el seu pes al 40%. Aquesta nova ponderació, aprovada pel govern local, incrementa notablement el marge de discrecionalitat en la selecció de personal.

El cas concret de la categoria d’administratius ha encés totes les alarmes, tants dels afectats com dels sindicats, que han elevat queixes a l'oposició municipal. Les 14 persones seleccionades han obtingut exactament la mateixa puntuació màxima en l’entrevista (80 punts), independentment dels mèrits objectius que presentaven, mentre que altres aspirants amb millors puntuacions tècniques en aquest apartat han quedat fora.

Més punts tècnics, però a la reserva

Compromís considera que esta situació "posa en dubte la imparcialitat del procés". Amb els resultats negres obre blanc, el candidat amb més puntuació de mèrits, amb 109,20 punts, només té un 45 en l'entrevista personal es queda el 15º, fora de le sel·lecció, de 14 persones en aquest apartat; o el 16º, que suma 86,70 i 65, respectivament. Ambdos es queden a la reserva.

“Compromís no volem que l’Ajuntament de Castelló se torne a convertir en un lloc on per a treballar allí necessites el carnet del Partit Popular”, ha afirmat Garcia. “És especialment cridaner que després d’aquest canvi de criteris siguen justament les 14 persones amb la màxima puntuació en l’entrevista les que entren, malgrat la gran diferència en mèrits amb altres aspirants”, ha afegit.

Saber com s'han valorat les entrevistes

Des de Compromís han remarcat que els canvis introduïts pel PP trenquen amb els principis de transparència i igualtat d’oportunitats que havien caracteritzat el Pla Propi d’Ocupació, abans conegut com Jornals de Vila, i que va ser impulsat pels governs progressistes com una eina per combatre l’exclusió social i garantir contractacions justes. A més, han preparat una bateria de preguntes a la comissió per "conéixer qui ha format els tribunals, si hi havia especialistes de cada àrea; si les preguntes de les entrevistes eres iguals per a tothom i els criteris de la valoració personal".

La formació ha assenyalat que cal revisar el sistema de valoració i posar en marxa mecanismes que asseguren processos selectius més equitatius. En este sentit, Compromís ha anunciat que estarà "vigilant" el desenvolupament del pla i traslladarà aquestes preocupacions als òrgans municipals corresponents.