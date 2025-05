Compromís Castelló reclama a Carrasco control als pisos turístics davant la desaparició de 592 habitatges del registre oficial

Més seguiment i control als pisos turístics a la ciutat de Castelló. És el que demana el Grup Municipal de Compromís a Castelló, que ha alertat que, segons dades de la mateixa Generalitat valenciana, el nombre de pisos turístics registrats al municipi ha passat de 594 el juliol de 2024 a només 2 aquest mes de maig de 2025. I, davant d’aquesta situació, la formació reclama que l’Ajuntament pose en marxa mecanismes reals de seguiment i control per garantir un ús adequat dels habitatges.

“El que fa l’Ajuntament de Castelló amb el control dels pisos turístics és com la seua política d’habitatge: pura propaganda”, ha denunciat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia. “En Fitur, la senyora Carrasco es va fer la foto signant un conveni amb la Generalitat, però la realitat és que ni hi ha conveni, ni hi ha protocol, ni hi ha cap voluntat real de control”.

Difícil accés a la vivenda

Garcia ha remarcat que aquesta situació resulta especialment preocupant en un moment en què moltes famílies tenen dificultats per accedir a un pis de lloguer a la ciutat. “Si en juliol hi havia 594 pisos registrats com a turístics i ara només n’hi ha dos, l’Ajuntament hauria de saber què ha passat amb els altres 592. Açò mereix un mínim d’esforç per comprovar si s’estan utilitzant fora del registre i sense cap garantia”, ha afegit.

Segons dades publicades hui a la premsa, Castelló és la capital de l’Estat on més ha augmentat el preu del lloguer en l’últim any. Compromís assenyala que, en aquest context d’increment de preus i escassetat d’oferta, és fonamental garantir que els habitatges no s’estiguen utilitzant com a pisos turístics sense permís, ja que això afecta directament la disponibilitat i l’accessibilitat del parc d’habitatge habitual.

"No hi ha cap conveni"

En aquest sentit, la coalició valencianista explica que, després de sol·licitar formalment una còpia del suposat conveni que Carrasco va anunciar haver signat a Fitur per controlar els pisos turístics, la resposta oficial de la Direcció General de Turisme ha confirmat que no es va signar cap conveni. El que es va signar va ser un manifest no vinculant entre diverses administracions, que ni tan sols forma part de cap expedient administratiu.

“L’Ajuntament hauria de fer un mínim esforç per controlar els pisos turístics a la ciutat”, ha conclòs Garcia. “Especialment quan desapareixen centenars d’habitatges d’un registre oficial i, mentrestant, cada volta és més difícil trobar un pis on viure”.