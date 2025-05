Cierra Don Rigodón, el asador de carne más popular de Castellón: "Llevo muchas noches sin dormir"

Por sus mesas han pasado miles de castellonenses en las dos últimas décadas. Ubicado en el corazón de la Calle Lagasca, el asador Don Rigodón se ha convertido en uno de los restaurantes más populares de la ciudad gracias a sus menús del día y sus inconfundibles brasas. Su propietario, Jesús de la Paz, se ve obligado a cerrar el negocio después de 20 años de actividad. “No podemos hacer otra cosa que cerrar. La propietaria del local quiere construir un bloque de pisos. Está en su derecho porque es la dueña, pero a nosotros nos ha matado”, reconoce.

Fachada del Don Rigodón. Imagen de este mismo miércoles. / Toni Losas

Pese a nacer en Valencia, la historia de Jesús está íntimamente ligada a nuestra provincia desde que aterrizó en Castellón hace ahora 43 años. Si conocido es Don Rigodón, más aún lo es la empresa que le hizo desembarcar en la capital de la Plana. “Llegué como encargado del primer Mercadona de la ciudad, ubicado en la Avenida Valencia. Ya había ocupado este puesto en tres supermercados de Valencia y confiaron en mí para comenzar aquí. Estuve 11 años en la tienda, pero después quise emprender y abrí una carnicería y un supermercado en Moncofa”, recuerda.

Teniendo en cuenta la empresa que le hizo aterrizar en Castelló y el restaurante al que ha dedicado sus últimos 20 años de vida le preguntamos a Jesús si el propietario de Mercadona, Juan Roig, se encuentra entre los comensales que han pasado por Don Rigodón: “No ha llegado a venir nunca, pero cuando trabajaba en Mercadona sí comí muchas veces con él y para mí es un orgullo todo lo que ha conseguido. Siempre le recuerdo como un tío muy majo”.

El Asador Don Rigodón, un clásico de Castellón que baja la persiana. / Mediterráneo

Volvamos a Don Rigodón. ¿Cómo fueron sus inicios? “Lo monté con un amigo que entonces estaba en paro. Era un poco una aventura y estoy orgulloso de lo que hemos conseguido. Siempre hemos procurado tener buena calidad de producto y un precio comedido. Castellón es una plaza difícil porque viene mucho local apretando detrás que lo hace muy bien, pero nos hemos mantenido hasta el final”, reconoce el empresario, un firme defensor de la comida casera: “Yo al principio por mi anterior trabajo entendía más de alimentación que de hostelería, pero siempre hemos tenido buena cocina; esa cocina de abuelas o madres que ya es difícil de encontrar”.

Jesús afirma que Don Rigodón, que cerrará de forma inminente estos días, hubiera podido mantenerse durante mucho más tiempo: “Nos vamos solo porque no nos renuevan el contrato. Me han matado porque aunque tengo 70 años y estoy jubilado, mi mujer sigue en el negocio como administradora y me habría gustado dejarle el restaurante a mi encargado para seguir dando servicio”.

Juan, este mismo miércoles en un restaurante que baja la persiana en los próximos días. / Toni Losas

Empleados cotizados

En la actualidad quedan seis de los empleados del negocio “porque otros ya se han buscado otra cosa o han terminado su contrato”, y estos seis o ya tienen nuevo destino o aún no han empezado a buscarlo: “Mi jefa de cocina, Tere, irá al Mesón Navarro, y otros compañeros también tienen ya nuevo empleo. Los que no lo tienen no tendrán problema para encontrar trabajo porque son todos muy buena gente y buenos profesionales, y es muy difícil encontrar gente así”.

Jesús confirma que la próxima semana se dedicarán “a dejar aseado y limpio el local”, una tarea que emprende “con mucha tristeza. Donde estábamos nosotros, junto con el Roble y una parte de Castellón Baila, quieren construir un bloque de pisos y por eso no nos renueva. Le pedí dos años más, pero se ha cerrado en banda porque tiene su idea fija de vender”. Una situación que, admite, le ha dejado “muchas noches sin dormir. Me duele porque aquí hemos disfrutado y padecido mucho”.