Compromís demana que les noves places de tècnic de Medi Ambient de Castelló tinguen en compte el coneixement del territori

Compromís per Castelló ha assenyalat que el temari de les dues noves places de tècnic de Medi Ambient publicades per l’Ajuntament no inclou cap referència a les particularitats ambientals del municipi. La coalició considera que, en aquest sentit, el contingut és massa genèric i no reflecteix els reptes específics que afronta el terme municipal en matèria ambiental.

“El temari proposat podria aplicar-se a qualsevol lloc. Seria desitjable que les persones que ocupen aquests llocs coneguen mínimament l'entorn natural de Castelló”, ha declarat el regidor de Compromís Pau Sancho.

Pau Sancho, regidor de Compromís de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Entre els elements que considera important conéixer, Compromís esmenta espais com la Marjaleria, el Serradal, el paratge del Molí la Font o l’àrea del Desert de les Palmes. Tots ells formen part del paisatge i del patrimoni natural del municipi, amb necessitats de gestió específiques. A més, la presència d’espècies invasores que afecten la fauna local és un repte ambiental que requereix coneixement tècnic i coneixement del territori per a poder abordar-se de manera efectiva.

Per a Compromís, aquest tipus de llocs de treball, lligats a la planificació i execució de polítiques ambientals municipals, haurien de valorar, d’alguna manera, el coneixement previ del context local. No es tracta de limitar la participació, sinó de garantir que qui assumisca aquestes funcions puga fer-ho amb una millor comprensió dels espais naturals i de les prioritats ambientals del municipi.

Des de Compromís també s’apunta que aquesta reflexió sobre l’absència de criteris vinculats al coneixement del territori no és aïllada, sinó que ha sigut compartida per diferents veus del món professional i sindical. Es tracta, diuen, d’una observació que pot ajudar a enriquir les futures convocatòries.

En un municipi amb una realitat ambiental tan específica com la de Castelló, la formació considera que incorporar esta dimensió territorial en els processos de selecció contribuiria a una gestió més eficient, propera i arrelada a les necessitats de la ciutat i del seu entorn natural.