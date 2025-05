L'alumna '10' en Neurociencia de la UJI: què guanya

L’Aula Jazz Pharmaceuticals de Neurociències de la Universitat Jaume I ha lliurat el II Premi de Neurociències a l’estudiant del Grau en Medicina Ángela Diago Marco en un acte que ha comptat amb la presència del degà de la Facultat de Ciències de la Salut, Eladio Collado; el director de l’Aula, Javier S. Burgos, i la directora mèdica de Jazz Pharmaceuticals, Isabel Botella.

Aquest reconeixement té com a objectiu premiar l’excel·lència en la formació de les matèries relacionades amb la neurociència en el Grau en Medicina. Concretament, en aquesta segona edició s’han presentat a la convocatòria 20 estudiants que han realitzat en els últims tres cursos acadèmics les assignatures de «Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits»; «Psicologia», «Malalties Neurològiques i Oftalmològiques» i «Psiquiatria». Després de la valoració de la nota en les diferents assignatures, l’estudiant premiada ha sigut Ángela Diago Marco, que ha rebut el guardó de 1.000 euros.

Dos anys d'activitats

El director de l’Aula, Javier S. Burgos, ha agraït el suport de l’empresa Jazz Pharmaceuticals en la creació i renovació de l’Aula, que ha permès, a més del premi, realitzar dues edicions de les Jornades de Farmacoeconomia i un cicle de webinaris.

Entrega del premi, a l'UJI. / Efraim Vidal

El degà de la Facultat de Ciències de la Salut, Eladio Collado, també ha fet especial referència al suport per part de Jazz Pharmaceuticals a la universitat pública de Castelló i en concret a l’Aula. A més, ha reconegut el talent, l’esforç i l’excel·lència acadèmica de l’estudiant guanyadora d’aquesta edició del premi.

Premi a la innovació

Per la seua part, la directora mèdica de Jazz Pharmaceuticals, Isabel Botella, ha destacat que aquest és un premi a la innovació, al desenvolupament, a la dedicació i sobretot al compromís. «És un pas més perquè, tant qui el rep com tots els que formeu part de l’Aula, pugueu en un futur avançar també en la transformació i millora de la vida dels pacients que conviuen amb alguna malaltia neurològica», ha manifestat. «Un pas més també en el compromís de la nostra empresa, l’objectiu principal de la qual és innovar per a transformar la vida dels pacients i dels seus familiars», ha afegit.

L’Aula Jazz Pharmaceuticals de Neurociències, creada en maig de 2023, té per objecte impulsar estratègies que permeten visibilitzar l’àmbit de les neurociències a través del foment de la docència, la investigació, la difusió del coneixement i la innovació en aquest sector.