El PSOE diu que Carrasco i Vidal organitzen un festival de família a Castelló copat per entitats cristianes

L'Ajuntament de Castelló “ha tornat a demostrar el seu sectarisme en organitzar una nova edició del seu festival de famílies que només es dedica a promocionar el concepte de família cristiana i veta qualsevol altra opció”. Patricia Puerta, portaveu del grup municipal socialista, considera que “Begoña Carrasco s'ha rendit als peus de Vox en incloure en el programa d'aquest esdeveniment sol a entitats cristianes i impedir que tinguen veu altres religions i altres models de família que res tenen a veure amb les creences religioses”, assenyala Porta.

El Festival de Família, que compta també amb la presència d'entitats socials desvinculades de la religió, sobreïx per la participació de col·lectius com L'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies, l'Església Evangèlica Vida Nova, l'Església Evangelista TCLH, la Diòcesi Sogorb-Castelló o Provida, així com altres institucions vinculades amb la religió, com Càritas Interparroquial o el CEU Universidad Cardenal Herrera.

El festival compta amb el denominat ‘Cicle formatiu sobre la família’, amb conferències de diferents entitats en el Menador del dilluns 12 al divendres 16 de maig. I entre elles, una sobre la fortalesa de la família sota la visió del CEU Universidad Cardenal Herrera i una altra sobre la família de la mà d'una ponent de l'Església Cristiana Evangelista. A això s'uneixen actuacions al Parc Ribalta, on apareix la denominada “Lloança de l'església”, entre altres.

Patricia Puerta subratlla que “des del Grup Municipal Socialista respectem per descomptat la participació de tots els col·lectius, però el que ens sembla inacceptable és l'adoctrinament que es vol realitzar des d'una institució pública que tanca les portes a altres religions, deixant participar únicament a representants d'entitats cristianes”. Un veto “que s'estén a col·lectius LGTBI i a altres models de famílies plenament assentats en la nostra societat, que sembla que no existeixen per a Begoña Carrasco i el seu regidor ultra”, critica la portaveu del PSPV.