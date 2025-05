El encierro y los toros cerriles para las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló

A algo menos de dos meses para el comienzo de las fiestas en honor a Sant Pere, el Grau comienza a anunciar los actos que tendrán lugar del 27 de junio al 6 de julio en el distrito marítimo.

La programación taurina, que se presentará hoy de forma oficial, contempla un total de 12 toros cerriles y un encierro de la ganadería de El Pilar que se celebrará el 28 de junio a las 11.00 horas y que recorrerá las calles del centro, según pudo conocer ayer el periódico Mediterráneo. Además, también se celebrarán las tradicionales entradas de vaquillas durante la mayoría de días de las fiestas.

En cuanto a otros actos de los que podrán disfrutar los castellonenses en general y los graueros en particular, destaca la presentación de las reinas de las fiestas de Sant Pere. Será el 21 de junio a las 23.00 horas en el Moll de Costa y en este acto serán las protagonistas indiscutibles María Guzmán, reina mayor; y Martina Valerino como reina infantil, que estarán acompañadas por el presidente de la Comisión de Fiestas, Miguel Valerino, y por el presidente infantil, Pablo Valerino, respectivamente.

Finalmente, el Pregó, donde el Grau estrenará los nanos dedicados a los hermanos Els Sesots, se celebrará el 28 de junio a las 19.00 horas y en esta cabalgata participarán todos los colectivos del Grau junto a otros como, por ejemplo, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. Hay que recordar que en los últimos años el Pregó se ha vuelto a celebrar en la semana de fiestas ya que con anterioridad tenía lugar el sábado previo.

Puestos en fiestas

El equipo de gobierno local aprobó ayer la oferta para la ocupación de espacios en la vía pública para la venta no sedentaria durante las fiestas. Así, habrá puestos de venta de productos de artesanía y no alimenticios en la calle Treballadors de la Mar (tramo entre la plaza Miquel Peris y calle Guardamar del Segura); foodtrucks y productos alimenticios en el parque la Panderola; productos no alimenticios en la avenida Sant Pere; y atracciones de feria, también en un tramo de la calle Treballadors de la Mar.