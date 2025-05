Barcelona, Inca i Terol s'agermanen amb Castelló per festejar la Corona d'Aragó

Cap de setmana de germanor entre pobles de l'Antiga Corona d'Aragó a la capital de la Plana. Castelló celebra fins aquest diumenge la 40a edició del Festival de Danses de l'Antiga Corona d'Aragó, i ha estat l'edil de Festes, Noelia Selma, l'encarregada d'exercir d'amfitriona en l'acte de recepció oficial de les entitats participants en *le Festival, en el Saló de Plens de l'Ajuntament.

Aquest esdeveniment cultural reuneix grups de dansa tradicional procedents de diversos territoris que van integrar històricament la Corona d'Aragó. En aquesta edició participen el Esbart Sant Martí de Barcelona, la Agrupació Folklòrica Revetlers des Puig d’Inca i l'Asociación Cultural Ciudad de los Amantes, de Terol. A més, enguany actuen grups convidats d'altres comunitats, com l'Associació de Cors i Danses Mazantini, de Ciudad Real, i l'Associació Cultural de Folklore Marisol Egea, de Màlaga. A més dels grups de Castelló, com el Grup de Danses El Forcat, l'Associació Folclòrica El Millars, la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló, l' Associació d’Estudis Tradicionals de Castelló, l'Escola de Danses Castelló i el Grup Ramell.

Recepció dels grups participants. / MEDITERRÁNEO

L'edil ha donat la benvinguda a les entitats que enguany participen en el festival, convidant-los a aprofitar la seua estada per a conéixer la ciutat a tots els nivells. “Castelló és una ciutat que acull, que convida a descobrir els seus carrers, els seus llocs més emblemàtics, històrics, culturals o naturals, així com convida a provar la nostra gastronomia. Aquesta cita també és una oportunitat per a viure eixa experiència a tots els nivells i per a tots els sentits”, assenyala.

Finalment la edil també s'ha referit a la unitat i “l'estima per la dansa i la música tradicional dels nostres pobles”, apel·lant també a la dansa com a símbol de germanor i unitat entre regions.

Primera jornada a la plaça Major. / Festival Corona d'Aragó

Homenatge

L'edil ha felicitat els organitzadors d'aquest esdeveniment pel treball realitzat, tant a la Regidoria de Cultura, com a la Federació de Grups Folklòrics de Castelló. “Enhorabona pel vostre treball, el vostre lliurament per a fer realitat un dels esdeveniments culturals més rellevants i consolidats del mes de maig castellonenc”.

Així mateix, Selma també ha enaltit en les seues paraules l'alt calat tradicional de l'esdeveniment assenyalant que “la Plaça Major, durant aquest cap de setmana serà el millor retrat viu per a retre homenatge a la nostra història”.

Balls a la plaça Major. / MEDITERRÁNEO

El programa

El festival va començar ahir amb gran afluència d'assistents en la plaça Major, hui al matí ha continuat amb la recepció oficial a l'Ajuntament i un taller participatiu de dansa.

A la vesprada, a les 17.30 hores tindrà lloc una cercavila que donarà inici a la segona jornada, que comença a les 18.30 hores en la plaça Major.

La clausura se celebrarà el diumenge a les 18.30 hores, amb la tercera trobada dels grups participants.