Compromís reclama una reforma integral de l’EACC i adverteix que estarà vigilant davant les obres anunciades

Compromís per Castelló ha alertat que la reparació de l’estany exterior de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), licitada recentment per la Generalitat, ha de ser només el primer pas d’una intervenció molt més ambiciosa. La coalició insisteix que no n’hi ha prou amb actuar sobre l’estany, sinó que cal una reforma integral de tot l’edifici i el seu entorn.

El regidor de Compromís, Pau Sancho, ha recordat que la formació ja va presentar esmenes als pressupostos autonòmics de 2024 i 2025 per tal de forçar la reparació de l’estany, que fa anys que està buit i en desús per problemes de filtracions. Ara, davant l’inici del procediment d’adjudicació, el regidor avisa que estaran “vigilants perquè no s’acabe fent una obra de mínims o mal executada”.

Segons Sancho, el problema no és puntual. “L’edifici presenta una degradació evident: hi ha rajoles trencades a la façana, humitats als baixos, brutícia acumulada i un entorn completament descuidat”, ha explicat. Per això, des de Compromís demanen una actuació de fons que incloga la reparació de tots els elements deteriorats, la neteja a fons i l’adequació dels accessos.

Compromís recorda que la Generalitat, com a propietària de l’edifici, té la responsabilitat de garantir-ne el manteniment i posar fi a anys d’abandó institucional. La formació anuncia que continuarà fent seguiment de les obres i exigint solucions estructurals per recuperar la dignitat d’un espai clau per a la cultura contemporània a Castelló.

A més, des de la coalició assenyalen que recentment s’han produït actuacions deficients en altres punts de la ciutat, com el carril reservat del TRAM a la plaça de la Pau o l’avinguda Rei en Jaume, i reclamen que no es repetisca la mateixa situació amb el projecte de l’EACC.