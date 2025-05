Compromís urgeix redoblar els esforços a Castelló contra la plaga de mosquits per la calor i les recents pluges

Compromís ha reclamat reforçar el tractament contra els mosquits a Castelló davant l’augment del risc de plaga que suposen les altes temperatures i les pluges acumulades de les darreres setmanes. La coalició ha traslladat aquesta petició en comissió, alertant que cal anticipar-se a una proliferació que pot ser especialment intensa enguany.

“El risc de la multiplicació de mosquits en la nostra ciutat és una realitat que el govern ha de previndre”, ha assenyalat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia. “Per això hem fet una sèrie de preguntes i peticions, perquè l’Ajuntament prenga les mesures necessàries per a evitar una plaga agreujada per l’oratge i el canvi climàtic”, ha afegit.

Més pressupost, però tard

Compromís reconeix que el govern municipal ha incrementat el pressupost del contracte de control de plagues fins als 80.000 euros, però adverteix que l’augment arriba tard. Recorden que, malgrat haver criticat el contracte anterior, el govern actual va optar primerament per prorrogar-lo, i només després d’haver rebut avisos per part de Compromís es va començar a revisar i ampliar.

Tot i això, l’import actual encara queda per sota del que recomanava l’estudi tècnic encarregat durant l’anterior mandat, que proposava una inversió més elevada i més freqüència en els tractaments per controlar tant els mosquits com altres plagues urbanes.

En aquest sentit, Compromís insisteix que és fonamental actuar de manera preventiva. Per això demanen que es reforcen els tractaments ara que ja hi ha indicis de risc, i que es planifique amb visió a llarg termini una estratègia eficaç per minimitzar l’impacte d’aquestes plagues sobre la ciutadania.