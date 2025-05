Compromís sol•licita a l’Ajuntament de Castelló que exercisca el dret a aplicar el recàrrec de l’IBI als grans propietaris amb pisos buits

Compromís per Castelló ha sol·licitat a l’Ajuntament que reclame a la Generalitat les competències necessàries per a poder aplicar el recàrrec de l’Impost de Béns Immobles (IBI) als grans tenidors que acumulen més de 10 pisos buits. Aquesta eina, recollida a l’article 3 bis de l’ordenança fiscal municipal, permet augmentar fins a un 50% la quota de l’IBI en aquells immobles desocupats de manera permanent, però per fer-la efectiva cal una autorització prèvia del govern valencià.

La proposta arriba en un context de dificultats creixents per accedir a l’habitatge. Des de la formació recorden que, mentre moltes famílies tenen problemes per trobar un sostre digne, existeixen centenars de vivendes buides que no compleixen cap funció social. El recàrrec de l’IBI es planteja com una eina per incentivar-ne la posada en ús.

“En Castelló, com en la resta del país, tenim gent sense casa, i cases sense gent. És per això que en les nostres ordenances fiscals es plantegen recàrrecs a aquells grans propietaris que tenen més de 10 pisos buits”, ha explicat el portaveu de la coalició, Ignasi Garcia.

Compromís alerta que l’article 3 bis no s’ha pogut aplicar perquè l’Ajuntament no disposa encara de les competències necessàries per a declarar oficialment els immobles com a desocupats. “És per això que hem sol·licitat que es reclamen estes competències per a poder aplicar el recàrrec a qui manté pisos buits mentre hi ha gent que no troba un sostre on viure”, ha afegit.

Des de Compromís assenyalen que facilitar l’accés a l’habitatge és una prioritat, i que aquest recàrrec ha de servir com a mesura dissuasiva perquè les vivendes buides es posen en circulació. Recorden que es tracta d’un mecanisme dirigit únicament a grans tenidors, amb un mínim de deu pisos desocupats.