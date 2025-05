El Grau de Castelló es prepara per a Sant Pere: les novetats de la Cavalcada de la Mar

Més multitudinària que mai. La Comissió de Festes del Grau preveu que la Cavalcada de la Mar de les celebracions patronals de Sant Pere 2025 siga la «més participativa dels darrers anys». Ho diu el seu president, Miguel Valerino, que està aquests dies ultimant el tancament del programa per a traslladar-lo al Patronat, que és l’òrgan que l’ha de refrendar. «Aquest 2025 serà una Cavalcada especial per molts motius, principalment perquè comptarem amb la participació de més municipis, com Orpesa i Benicàssim, que tornen a visitar-nos; i Penyíscola, que portarà per primera vegada al Grau les seues danses ancestrals», explicà Valerino a Mediterráneo.

A més, explica que la Cavalcada «comptarà amb dos nous personatges que venen per a quedar-se al pregó grauero. Són Els Sesots, els nanos amb els que l’Associació La Barraca en particular i el Grau en general volen retre homenatge als germans Vicenta, Teresa i Ramón Fraga, festers actius en els anys 70 i 80 del passat segle, que protagonitzaven en aquells temps les escenes més còmiques que encara vui continuen en la memòria col·lectiva i que formaran part del primer tram de la desfilada.

Els oficis, protagonistes de la part costumista. / Gabriel Utiel

Color al pregó grauero

Però, a més, Valerino assenyala que el fet que les famílies de les dos regines de les festes de Castelló, Paula Torres i Carla Ibáñez, tinguen una vinculació directa amb el districte marítim fa que aquest 2025 siga «un any per al record de tots i, sobretot, dels festers».

I seràn els integrants de l’Associació Fila d’Entrilles del Grau els que posaran la nota més colorista al respecte. El seu president, Vicente Catán, explica que «enguany hi haurà més filaes de moros a la Cavalcada de la Mar, amb més representació pròpia i amb la previsió que ens acompanyen dos esquadres d’Alcoi i de Cocentaina».

«En serem més, donant-li més vistositat a la part històrica de la Cavalcada, amb alguna sorpresa més, que no volem desvetllar, acompanyant la història de la marineria», va dir Catán, que va destacar que «hi haurà quatre bandes de música acompanyant-nos».

Imatge de la Cavalcada de la Mar 2024, amb la Penya La Marxa. / Gabriel Utiel

Les penyes, protagonistes

El president de la comissió va assenyalar que, «aquest 2025 estarem en una participació récord, vora les mil persones, entre les que que destaca el paper de les penyes, alma mater de la festa, d’inici a fi».

Música, mitologia i història es donen la ma en una Cavalcada que compta amb Vicent Miralles, de la Penya El Congre, com a pregoner. Un pregó de Sant Pere amb els Dolçainers i Tabaleters del Grau, La Barraca, Botafocs, Moros d’Entrilles, Germandat dels Cavallers de la Conquesta, amb Na Violant i les dones i la seua Orden Bellatora; i la Colla Xaloc, que donaran pas a les carroses de la Marineria, la Venda de Peix, les Remendadores, els Records del Grau; i les reines, María Guzmán y Martina Valerino.