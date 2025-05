Compromís insta Carrasco a trencar amb la LGTBIfòbia del PP

Compromís per Castelló ha instat a l’alcaldessa, Begoña Carrasco, a posicionar-se públicament contra les polítiques del seu partit, el Partit Popular, que "estan provocant un retrocés sense precedents en els drets del col·lectiu LGTBIQ+". Ho fa a les portes del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGBTIfòbia, que --segons la coalició-- “Carrasco no pot celebrar mentre es manté còmplice de les retallades de drets que impulsa el seu partit des del Consell”.

La regidora de Compromís Vera Bou ha advertit que “en els últims anys, Europa ha experimentat un retrocés en els drets del col·lectiu LGTBIQ+. L’entrada de l’extrema dreta està afectant la majoria de països considerats refugis d’igualtat, com ho era l’estat espanyol. Si a això li sumem el pinkwashing de la dreta, que intensifica la LGTBIfòbia, trobem un brou de cultiu d’odi preocupant”.

Per a Bou, la situació a Castelló “és especialment greu, amb una alcaldessa que ha delegat les competències d’Igualtat perquè no creu en elles. Però fins i tot en l’asfalt naixen flors, com el projecte de la revista Blendy, que s’ha convertit en un espai segur per visibilitzar i celebrar la diversitat LGTBIQ+, promovent inclusió i respecte”.

Retallades i pràctiques perilloses

Des del grup parlamentari a les Corts, Compromís també ha denunciat que el Consell de Mazón està impulsant una reforma de la Llei Trans i aplicant retallades que posen en risc la protecció i els drets fonamentals del col·lectiu.

La diputada Verònica Ruiz ha explicat que “els pressupostos del Consell retallen les línies dirigides a visibilitzar i protegir les persones LGTBI de l’odi i la discriminació, al mateix temps que porten també un canvi en la Llei Trans que obri la porta a normalitzar unes pràctiques que atempten contra els drets humans com són les teràpies de conversió”.

Ruiz ha denunciat que el govern de Mazón no està actuant contra aquestes pràctiques, “malgrat que alumnat de més de 60 centres concertats a València pateix aquestes teràpies”. “Compromís les hem portat a fiscalia i seguirem lluitant des de tots els indrets possibles per combatre l’odi i la desídia de les dretes i avançar en una societat diversa i igualitària”, ha manifestat la diputada.

Mobilització

Compromís ha confirmat el seu suport i assistència a la concentració convocada per col·lectius socials aquest dissabte 17 de maig a les 12.00 hores a la Plaça de la Pescateria de Castelló, per visibilitzar la lluita contra la LGBTIfòbia institucional i social.

“Estarem al costat del col·lectiu per fer front als discursos d’odi, per reivindicar els drets que ens volen arrabassar i per dir ben alt que no tornarem a èpoques que ja créiem superades”, ha conclòs Bou.