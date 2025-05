El PSPV denuncia que el col·legi Sebastián Elcano del Grau de Castelló no tindrà aula de dos anys

El nou col·legi públic Sebastián Elcano del Grau de Castelló començarà el curs 2025-2026 sense donar servei als xiquets i xiquetes de 2 anys malgrat disposar de l'espai adequat per a això, tal com va quedar arreplegat en el projecte que van deixar preparats els governs de progrés liderats pel PSPV en la Generalitat i l'Ajuntament de Castelló.

La notícia es va donar a conéixer dimecres passat en la reunió del Consell Escolar, on els assistents van rebre de primera mà la informació que la Conselleria d'Educació ha decidit no habilitar l'aula de dos anys de cara a l'inici del nou curs.

Aquest “menystinc del Partit Popular”, com ha assenyalat la regidora socialista Mary Carmen Ribera, “és un autèntic despropòsit, perquè en el projecte que impulsem des dels governs de progrés de l’Acord de Fadrell i del Botànic per al nou centre, que obrirà les portes el mes vinent de setembre, estava contemplat obrir aquesta unitat d'educació infantil de primer cicle”.

Aules al Grau

Al Grau de Castelló, en data de hui, “hi haurà una aula de 2 anys en el col·legi El Pinar, una altra en La Marina i una més en el col·legi l’Illa, però cap en el Sebastián Elcano, la qual cosa suposa un greuge absolut per a les famílies del centre”. Ribera, que ha visitat les instal·lacions al costat del també edil socialista José Segura i el diputat autonòmic del PSPV José Luis Lorenz, ha exigit a l'alcaldessa, Begoña Carrasco, i a la regidora del Grau, Ester Giner, “que reclamen al seu cap Mazón l'aula prevista, perquè el contrari és un reflex de la seua nul·la aposta per l'educació i pels grauers i graueres”.

"Aula compromesa"

Per part seua, José Luis Lorenz, portaveu d'Educació del PSPV en Les Corts, ha recalcat que “aquest aula de 2 anys estava compromesa per al pròxim curs gràcies als acords dels governs de l’Acord de Fadrell i del Botànic, però ja veiem que la senyora Carrasco no està per reclamar a la Generalitat el que necessita Castelló: ni noves escoles, ni noves infraestructures”.

Per a Lorenz, “el menystinc al col·legi Sebastián Elcano és un exemple perfecte de la deixadesa i el continu atac a l'educació pública del govern de Carlos Mazón i del conseller responsable de l'àrea, José Antonio Rovira”.