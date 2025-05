Compromís urgeix a l’Ajuntament a garantir la subrogació de la plantilla en el nou contracte de recaptació

Compromís per Castelló ha instat el govern municipal a incloure l’obligació de subrogació de la plantilla en el nou contracte del servei de recaptació d’ingressos municipals, actualment en procés de licitació. La formació considera que la decisió del bipartit de no incorporar aquesta clàusula suposa una manca de reconeixement cap a les 22 persones que durant anys han prestat aquest servei, i obri la porta a la seua substitució per part de la nova empresa adjudicatària.

“El Partit Popular de nou es fica del costat dels poderosos, en lloc de defensar als treballadors i treballadores”, ha afirmat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia. “No incloure l'obligació de la subrogació en la licitació del contracte de recaptació, a banda de no seguir el que diu l’Estatut dels Treballadors en l’article 44, és facilitar que l’empresa que entre tire al carrer a la gent que està treballant ahí, perdent l’antiguitat, perdent en drets laborals, però sobretot fent que la ciutat perda l’experiència i el coneixement que han adquirit durant aquests anys”, ha afegit.

Acord Autonòmic

A més de la normativa estatal, Compromís recorda que l’Acord Autonòmic en matèria de contractació pública -concretament en el seu apartat 5.2- preveu que s’ha d’aplicar la subrogació del personal encara que no hi haja un conveni sectorial específic o que no siga directament aplicable l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. Es tracta d’un compromís entre institucions i agents socials per garantir l’estabilitat dels llocs de treball en els serveis externalitzats.

Per això, Compromís considera que el govern de Castelló ha d’actuar amb responsabilitat i incorporar aquesta obligació en els plecs abans de l’adjudicació. Si alguna de les empreses licitadores no hi està d’acord, entenen que hauria de ser aquesta qui recórrega la clàusula. La coalició rebutja que siguen els treballadors i treballadores els qui hagen de carregar amb la defensa dels seus drets mentre l’administració es manté al marge.