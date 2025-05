Compromís reclama al PP que prioritze el pagament de les ajudes socials i actualitze els convenis amb les entitats

El Grup Municipal de Compromís per Castelló ha registrat una moció per a exigir una millora urgent en l’atenció social per part de l’Ajuntament. La iniciativa es debatrà en el pròxim plenari de maig i busca posar fi als retards acumulats en el pagament d’ajudes bàsiques i garantir la continuïtat de projectes socials essencials.

“El Partit Popular està donant l’esquena a les famílies més vulnerables de la nostra ciutat”, ha denunciat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia. “Presentem aquesta moció justament per a corregir aquesta realitat, ajudar a les associacions que tan bé fan per la nostra ciutat i la seua gent i, sobretot, perquè les ajudes d'alimentació, lloguer i higiene arriben a les famílies vulnerables i en temps i forma, i no mesos després”.

La proposta de Compromís se centra en dues línies d’actuació. Per una banda, reclama que les ajudes al lloguer, l’alimentació i la higiene es consideren una prioritat absoluta en la gestió econòmica municipal i que deixen de quedar pendents de pagament durant mesos, com està passant des de l’entrada del PP al govern local.

Compte 413

Aquestes ajudes formen part del conegut compte 413, que recull les factures no pagades a 31 de desembre i que es posposen a l’exercici següent. Segons les dades oficials, l’any 2022 es van registrar 240 factures pendents, cap d’elles d’ajudes socials; el 2023 la xifra va pujar fins a les 750, de les quals 478 eren ajudes; i a finals de 2024 s’ha tornat a duplicar, arribant a 1.448 factures pendents, amb 971 corresponents a ajudes socials que haurien d’haver arribat a les famílies abans d'acabar l’any.

Compromís recorda que ja va advertir d’aquesta situació al plenari de maig de 2024 i va demanar mesures per evitar que es tornara a repetir. “Però en lloc d’assumir l’error i posar-hi solució, el govern es va limitar a felicitar-se per la seua gestió”, assenyalen des de la formació, que considera que “no reconéixer un problema és la millor manera de tornar-lo a cometre”.

La segona proposta de la moció se centra en la necessitat de reforçar el suport municipal a les entitats socials que treballen amb col·lectius especialment vulnerables, com persones amb autisme, amb malalties mentals, dones en situació de prostitució o famílies amb persones amb Alzheimer, entre altres. Compromís destaca que aquests projectes tenen un impacte directe en la qualitat de vida de moltes persones i que, tot i això, continuen amb els convenis congelats des de fa anys, malgrat l’augment dels costos.

La formació valencianista lamenta que el govern municipal haja rebutjat les esmenes per actualitzar els convenis amb les entitats socials, i assegura que es van elaborar amb criteri tècnic i tenint en compte partides pressupostàries que, segons la coalició, no estaven compromeses.

Per això, Compromís considera fonamental donar resposta a aquestes dues línies prioritàries: garantir el pagament àgil de les ajudes bàsiques i actualitzar el suport a entitats que treballen amb col·lectius especialment vulnerables. Tot i reconéixer que hi ha més reptes en matèria de benestar social.