L'Ajuntament de Castelló treballa amb els comerços del Grau en un pla de dinamització del districte marítim

l regidor de Comerç i Consum, Alberto Vidal, i la tinenta d'alcalde del Grau, Ester Giner, s'han reunit amb la presidenta de l'Associació de Comerciants del Grau, Teresa Campos, per a començar a treballar en un pla de dinamització turística i comercial del districte marítim. La trobada ha servit per a consensuar la creació d'un directori d'establiments comercials i de serveis com a primera mesura concreta.

Vidal ha explicat que “el directori es difondrà a través de plans informatius col·locats en diferents punts del districte i mitjançant la impressió de fullets que es repartiran tant entre veïns com visitants”. En aquest sentit, ha indicat que “l'objectiu d'aquest govern municipal és potenciar els comerços que tenim en el Grau, posar al Grau en el mapa, el Grau amb identitat pròpia com a districte marítim. I amb aquest pla de dinamització comercial volem proporcionar al visitant i al veí facilitats a l'hora d'incentivar les compres”.

Per part seua, la tinenta alcalde del Grau ha assenyalat que “volem que el Grau siga un lloc viu, amb identitat pròpia i una oferta comercial i turística de qualitat durant tot l'any”. Així mateix, Giner ha subratllat la importància de “dotar als comerciants d'eines que els ajuden a ser més visibles, més competitius i més accessibles tant per als qui viuen en el Grau com per als qui el visiten”.

Durant la reunió també s'han abordat altres possibles mesures per a reforçar aquesta estratègia de promoció, amb l'objectiu de continuar treballant conjuntament entre l'Ajuntament i els comerços del districte marítim.

Impuls econòmic amb dotació pressupostària

Cal recordar que, com a mostra del compromís del govern municipal amb el comerç local, per primera vegada s'ha destinat una partida específica de 8.000 euros a l'Associació de Comerços del Grau. Aquesta dotació, inclosa en el pressupost municipal de 2025 i aprovada aquesta setmana en Junta de Govern, permetrà el desenvolupament de campanyes i activitats que promoguen el creixement del sector en col·laboració amb l'Ajuntament.

Aquesta iniciativa se suma a altres accions impulsades per l'actual equip de govern per a reforçar l'activitat comercial del districte. Entre elles destaquen la participació dels comerços en el 25 Aniversari Castelló Chapter, en Escala a Castelló a través del Cap de setmana Mariner, l'organització del primer Mercat Outlet a l'octubre i el Mercat ambulant de Nadal del Grau.

“Aquestes propostes fomenten l'activitat comercial i contribueixen a dinamitzar la zona i atraure a més visitants”, ha afirmat Vidal, qui ha afegit: “continuem treballant de la seua mà per a consolidar aquests esdeveniments i perquè cada vegada hi haja més activitats que facen del Grau un punt de referència comercial a la ciutat”.